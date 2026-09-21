Ucrania insta a la comunidad internacional a rechazar las elecciones rusas en sus territorios ocupados

Centro de votación en la ciudad rusa de Krasnoyarsk. - Vladislav Nekrasov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ha instado este lunes a la comunidad internacional a rechazar de manera frontal la inclusión de los territorios ocupados por Rusia durante la invasión en las elecciones parlamentarias que se han celebrado este fin de semana y en las que el partido Rusia Unida, afín al presidente ruso, Vladimir Putin, se ha impuesto con absoluta autoridad.

"Esta farsa no tiene nada que ver con elecciones democráticas ni con la expresión de la voluntad popular. La celebración de 'elecciones' en territorios temporalmente ocupados es ilegal y sus resultados son nulos", ha emitido Exteriores en una nota, en la que ha incidido en que esta situación no solo viola el Derecho Internacional, sino que además priva de legitimidad al Parlamento ruso.

Kiev ha advertido de que Moscú pretende utilizar los resultados de estas elecciones para "legitimar nuevas agresiones y continuar la guerra y el terror", una vez Rusia Unida ha obtenido, según la Comisión Electoral Central (CEC), entre el 80 y el 90% de los votos en estos territorios ocupados.

"Ninguna votación celebrada bajo la mirada de los invasores altera el estatus internacionalmente reconocido del territorio ucraniano temporalmente ocupado. La República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol, así como las zonas temporalmente ocupadas de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, fueron, son y seguirán siendo parte integral de Ucrania", ha reafirmado Exteriores.

En ese sentido, Ucrania ha instado a la comunidad internacional a no reconocer estos resultados, condenar su celebración y aumentar la presión contra Rusia.

Así, una parte de esta comunidad internacional ha expresado ya su rechazo a la jornada electoral que se ha celebrado en estos territorios. La UE además de poner en cuestión la legitimidad de los resultados, ha puesto de relieve que hacerlo en zonas ocupadas es "otra flagrante violación" rusa del Derecho Internacional.

"La Unión Europea insta a Rusia a respetar las fronteras y la soberanía de Ucrania, reconocidas internacionalmente. La Unión Europea reitera que no reconoce ni reconocerá jamás la celebración de estas supuestas 'elecciones' en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania ni sus resultados", ha expresado.

En esa línea se han manifestado otros actores como Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Noruega.