La UE advierte de que los ataques rusos a subestaciones eléctricas en Ucrania ponen en riesgo la seguridad nuclear

Archivo - Fotografía del sarcófago de protección del reactor de la central de Chernóbil que sufrió un accidente nuclear en 1986 - Michael Brochstein/ZUMA Press Wi / DPA - Archivo

BRUSELAS 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha advertido este miércoles de que los ataques por parte de Rusia a subestaciones eléctricas ucranianas ponen en riesgo la seguridad nuclear y desafían las reiteradas advertencias del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA).

"Rusia está creando riesgos de apagón en instalaciones nucleares, incluidas Chernóbil y otras centrales nucleares", ha expresado en un comunicado difundido en redes sociales la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, quien ha tildado los ataques de "imprudentes".

Asimismo, ha indicado que las acciones de Moscú "ponen de relieve" su "desprecio" por "el sufrimiento de la población civil, el medio ambiente y los esfuerzos de paz". "Seguiremos apoyando a Ucrania y frenando la capacidad de Rusia de poner en riesgo la vida de millones de personas, incluyendo el riesgo de accidente nuclear", ha zanjado.

El Ministerio de Energía de Ucrania informó el martes de que el suministro eléctrico de la central nuclear de Chernóbil se había restablecido tras una serie de ataques rusos nocturnos que le hicieron perder el contacto con varias líneas de abastecimiento.

El OIEA había informado previamente de que "varias subestaciones eléctricas ucranianas" se vieron afectadas por los ataques rusos en el marco de los combates en la zona y que la central perdió "toda la energía externa".