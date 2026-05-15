La UE afirma que la financiación humanitaria anunciada por EEUU envía una "importante señal de solidaridad"

Archivo - La comisaria europea de Preparación, Gestión de Crisis e Igualdad, Hadja Lahbib - Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski - Archivo

BRUSELAS 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha afirmado este viernes que el anuncio de la Administración Trump sobre financiación adicional valorada en 1.800 millones de dólares (1.500 millones de euros) para proyectos humanitarios de Naciones Unidas es un "gesto que envía una importante señal de solidaridad" a poblaciones vulnerables de todo el mundo.

"La UE está dispuesta a colaborar estrechamente con Estados Unidos para brindar una respuesta eficaz a las crisis humanitarias en todo el mundo", ha indicado la comisaria europea de Preparación, Gestión de Crisis e Igualdad, Hadja Lahbib, en un comunicado.

En este sentido, ha señalado que "ahora más que nunca es fundamental" que las organizaciones humanitarias incrementen su apoyo al sistema global para que se pueda proporcionar ayuda de emergencia a "personas afectadas por conflictos, desplazamientos, inseguridad alimentaria y desastres naturales".

"El camino a seguir es claro: garantizar la continuidad de la responsabilidad compartida a nivel internacional y defender la importancia de una acción humanitaria basada en principios, humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia", ha aseverado.

Con todo, ha instado a donantes y actores humanitarios a sostener una "sólida coordinación" a fin de "maximizar el impacto y garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan, independientemente de quiénes sean, dónde se encuentren o cuáles sean sus creencias".

"La UE seguirá trabajando junto con sus socios para defender el Derecho Internacional Humanitario, proteger a la población civil y facilitar el acceso humanitario en contextos de crisis en todo el mundo", ha zanjado la comisaria.

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Michael Waltz, anunció la asignación adicional en una rueda de prensa en la víspera en Nueva York junto al secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, y el subsecretario del Departamento de Estado, Jeremy Lewin.

Los fondos estadounidenses son canalizados ahora a través de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) desde que Washington anunció en diciembre un acuerdo con la organización internacional para revisar su contribución financiera a los programas de la ONU.

La OCHA lanzó en marzo una iniciativa, bajo el nombre 'Reinicio Humanitario', que tenía como propósito reformar el sistema internacional de ayudas, reduciendo trámites burocráticos y priorizando medidas de salvamento en situaciones de crisis.

El plan fue adoptado tras el agujero financiero detectado, en parte, a raíz de la decisión de Estados Unidos de desmantelar los programas de su agencia de ayuda internacional (USAID), así como por sus drásticos cambios en política exterior.