La UE aprueba su mayor ampliación de sanciones contra Rusia con la inclusión de 1.600 nuevas personas y entidades

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, durante el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Luxemburgo. - FRANCOIS LENOIR

BRUSELAS, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han aprobado este lunes un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluye a cerca de 1.600 personas y entidades vinculadas al complejo militar-industrial ruso, en la mayor ampliación de las listas de sancionados desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

"Esta es la mayor ampliación de nuestra lista de sanciones de una sola vez desde que Rusia inició su guerra. Europa está mostrando de nuevo un frente unido", ha celebrado la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, en un mensaje publicado en redes sociales tras la adopción de las medidas durante el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra hoy en Luxemburgo.

La jefa de la diplomacia europea ha detallado que más de la mitad de las nuevas personas y entidades sancionadas están relacionadas con la cadena de producción de misiles balísticos rusos, por lo que ha defendido que las restricciones contribuirán a debilitar la capacidad militar de Moscú y dificultar la fabricación de armamento destinado a la guerra en Ucrania.

"Estamos haciendo que sea significativamente más difícil, más lento y más costoso para Rusia producir las armas que utiliza para matar a los ucranianos", ha subrayado Kallas, que ha reivindicado la unidad de los Veintisiete para seguir incrementando la presión sobre el Kremlin.

Las nuevas sanciones se suman a las medidas restrictivas que la Unión Europea ha venido adoptando desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022, que hasta ahora afectaban a cerca de 3.000 personas y entidades vinculadas al Kremlin y a su ofensiva militar contra Kiev.

La aplicación de las medidas restrictivas implican la congelación de los bienes y activos que las personas y entidades incluidas en la lista tengan en territorio comunitario, así como la prohibición de que ciudadanos y empresas de la UE pongan fondos o recursos económicos a su disposición. Además, las personas físicas sancionadas tienen prohibida la entrada o el tránsito por el territorio de los Estados miembro.

La decisión llega en un contexto de intensificación de los ataques rusos contra infraestructuras civiles y energéticas ucranianas, así como de creciente preocupación entre los Estados miembro por el aumento de las operaciones híbridas atribuidas a Moscú en territorio europeo.

Antes de la reunión, fuentes diplomáticas europeas habían destacado la magnitud de las nuevas medidas, llegando a ironizar con que se trataba de un "gran y hermoso paquete" ('big beautiful package'), en alusión a la expresión popularizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para referirse a su ambiciosa ley presupuestaria y fiscal.

El nuevo paquete de sanciones busca así incrementar la presión sobre la economía de guerra rusa y obstaculizar el funcionamiento de su industria militar, especialmente las cadenas de suministro y producción de armamento que permiten a Moscú mantener su ofensiva contra Ucrania.