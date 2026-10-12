La UE aprueba una misión en Líbano para reforzar su seguridad ante la retirada de la FINUL en 2027

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BRUSELAS, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han aprobado el establecimiento de una nueva misión europea en Líbano para reforzar las capacidades de sus Fuerzas Armadas y de seguridad interior, con el objetivo de mejorar el control de las fronteras y la estabilidad del país, en un contexto marcado por la futura retirada de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), prevista para 2027.

La decisión, adoptada durante la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Luxemburgo, supone la creación formal de la Misión de Apoyo de la Unión Europea en Líbano (MAUE Líbano), que tendrá un mandato inicial de tres años y contará con componentes civiles y militares para prestar asesoramiento y formación a las instituciones de seguridad libanesas.

"Europa está comprometida con el futuro de Líbano. Con esta nueva misión, que supone una importante actualización de nuestras relaciones en materia de seguridad, seguimos apoyando a las instituciones del país para que recuperen plenamente su soberanía y construyan una estabilidad duradera para el pueblo libanés", ha celebrado la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, tras la aprobación de la iniciativa.

MEJORAR LAS CAPACIDADES DE SEGURIDAD DE LÍBANO

Según han detallado los Veintisiete en un comunicado, la misión tendrá como objetivo "reforzar las capacidades" de las Fuerzas Armadas libanesas y de las Fuerzas de Seguridad Interior, así como "apoyar" la gobernanza de la seguridad marítima, en consonancia con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que puso fin en 2006 a la guerra entre Israel y Hezbolá.

Para ello, contará con un componente militar que proporcionará asesoramiento y formación al Ejército libanés en materia de vigilancia y control de las fronteras terrestres, seguridad marítima, inteligencia, reconocimiento, lucha contra el contrabando y coordinación operativa.

También contará con un componente civil, que se centrará en "fortalecer" las capacidades de las fuerzas de seguridad interior mediante "formación especializada" en ámbitos como la ciberdelincuencia y la lucha contra el contrabando, además de contribuir a mejorar la seguridad de las instalaciones portuarias, incluido el puerto de Beirut.

La nueva misión también complementará la asistencia que la UE proporciona a Líbano a través del Mecanismo Europeo de Apoyo a la Paz y trabajará en coordinación con las instituciones comunitarias, los Estados miembro, Naciones Unidas y otros socios internacionales.

No obstante, la decisión adoptada este lunes no supone todavía el despliegue efectivo de la misión, ya que los Veintisiete deberán completar la planificación operativa antes de aprobar una segunda decisión que autorice formalmente su puesta en marcha.

ANTE LA FUTURA RETIRADA DE LA FINUL

La aprobación de esta misión llega después de que las autoridades libanesas trasladaran formalmente a Bruselas su invitación para establecer una presencia europea en el país, tal y como confirmó Kallas el pasado jueves durante una visita a Beirut.

Entonces, la jefa de la diplomacia europea aclaró que la nueva misión no pretende sustituir a la FINUL, cuyo mandato concluirá en 2027, ni limitará su actuación al sur del país, donde actualmente están desplegados los cascos azules de Naciones Unidas.

Aunque aún no se conoces los Estados miembro que participarán en la misión, la política estonia ya señaló la semana pasada la posibilidad de que los países que venían contribuyendo a la misión de la ONU participen también en la fuerza internacional de la UE, siempre que cuente con el correspondiente mandato de la ONU y de los parlamentos nacionales.