La UE aprueba nuevas sanciones contra 19 responsables iraníes por violaciones graves de Derechos Humanos

Simpatizantes en Teherán se reúnen tras anunciarse la designación de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo de Irán - Foad Ashtari / Zuma Press / ContactoPhoto

BRUSELAS 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete Estados miembro de la UE han aprobado nuevas sanciones contra 19 responsables y entidades vinculadas al régimen iraní por su implicación en "graves violaciones" de Derechos Humanos, en un paso para enviar a Teherán el mensaje de que el futuro del país no puede construirse sobre la represión.

Así lo ha anunciado este miércoles en un mensaje en redes sociales la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, que ha indicado que en una reunión a nivel de embajadores, los Estados miembro han dado luz verde a estas medidas restrictivas dirigidas contra responsables de la represión interna en Irán.

La jefa de la diplomacia europea ha subrayado que la UE seguirá "protegiendo sus intereses" y exigiendo responsabilidades a quienes estén detrás de la represión dentro del país, al tiempo que ha señalado que las sanciones pretenden enviar un mensaje a Teherán de que el futuro de Irán "no puede construirse sobre la represión".

Poco después, preguntado en una rueda de prensa desde Bruselas sobre estas nuevas medidas restrictivas, el portavoz de Exteriores de la UE Anouar el Anouni ha evitado dar detalles de quienes son las personas concretas a las que se les aplicará las sanciones, aunque ha reivindicado la necesidad de aprobarlas.

"Perseguiremos a quienes sean responsables de la represión dentro de Irán. Esto envía una señal a Teherán de que el futuro de Irán no puede construirse sobre la represión y sobre las acciones que hemos visto por parte del régimen", ha explicado.

La inclusión en el Régimen Global de Sanciones en materia de Derechos Humanos de la UE implican la prohibición de entrada en el territorio comunitaria para las personas sancionadas, el embargo de bienes para las personas y entidades, así como la prohibición de poner fondos o recursos económicos a disposición de estas personas y entidades incluidas en la lista.

Con todo, según han explicado fuentes europeas, el proceso para la aprobación de las sanciones no ha finalizado aún y requerirá que sea aprobado a nivel de ministros en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores (CAE), que tendrá lugar en Bruselas el 16 de marzo. Una vez aprobado allí, las medidas restrictivas entrarán en vigor una vez sean publicadas en el Diario Oficial de la UE (DOUE).