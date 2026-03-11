Irán rechaza las nuevas sanciones anunciadas por la UE por "ilegales" e "inmorales"

El portavoz de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa en Teherán. - Europa Press/Contacto/Sha Dati

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han rechazado este miércoles las nuevas sanciones anunciadas por la Unión Europea, tras denunciar que son "ilegales" e "inmorales" y responden a la defensa "legítima" que tiene Teherán de repeler el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel.

"Esta acción es ilógica, inmoral e ilegal: pretende castigar a Irán por ejercer su derecho inherente a la legítima defensa conforme al Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas", ha indicado el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, en un mensaje en redes sociales.

El portavoz insiste en que Teherán resiste "la agresión brutal e ilegal de Estados Unidos y el régimen israelí", mientras que la UE "arma, apoya y habilita" a los mismos "agresores genocidas". En este sentido, Baqaei ha criticado lo que considera una "complicidad activa" de la UE en "la violación del derecho internacional y en crímenes horrendos y atroces".

Este miércoles, los Veintisiete han acordado a nivel de embajadores nuevas sanciones contra 19 responsables y entidades vinculadas al régimen iraní por su implicación en "graves violaciones" de Derechos Humanos, en un paso para enviar a Teherán el mensaje de que el futuro del país no puede construirse sobre la represión.