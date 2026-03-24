La UE y Australia suscriben un pacto sobre seguridad y defensa

Archivo - Buques de la Armada australiana en Sídney, Australia - AAPIMAGE / DPA - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, han anunciado este martes la firma de un acuerdo en materia de defensa que abarcará ámbitos desde la seguridad marítima hasta la ciberseguridad, pasando también por la desinformación.

Este compromiso, dado a conocer el mismo día en que los dos dirigentes han hecho pública la firma del Tratado de Libre Comercio entre ambas potencias, impulsará la colaboración "en la industria de defensa, la seguridad marítima, la ciberseguridad, la lucha contra el terrorismo y el combate a las amenazas híbridas, como la desinformación", según ha declarado Albanese en una rueda de prensa celebrada de manera conjunta.

"Esta alianza proporciona un marco para reforzar la cooperación entre Australia y nuestros amigos europeos, de modo que podamos responder de la mejor manera a los apremiantes desafíos globales", ha declarado el mandatario australiano, que ha atribuido al acuerdo la prueba de un "compromiso compartido con la paz y la seguridad mundiales, incluyendo la reafirmación de nuestro firme apoyo a Ucrania ante la invasión ilegal a gran escala de Rusia".

Por su parte, Von der Leyen ha alabado también el lanzamiento de la alianza entre Canberra y Bruselas en materia de defensa, dos semanas después de que la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, adelantara la firma de acuerdos de Asociación de Seguridad y Defensa (ASD) tanto con Canberra como con Islandia y Ghana.

"Sabemos que la seguridad de Europa y la estabilidad del Indo-Pacífico no son temas separados", ha apuntado la presidenta de la Comisión Europea, que ha advertido de que "una crisis en el Indo-Pacífico afectaría directamente al comercio mundial, impactando en las industrias y el crecimiento europeos".

"Por ello, hemos decidido firmemente intensificar la cooperación en la industria de defensa, la lucha antiterrorista, el espacio y la seguridad marítima", ha manifestado, antes mostrar su "gran interés" en aumentar la cooperación bilateral en este ámbito y en "unir fuerzas para combatir las amenazas híbridas a nuestras democracias", alegando que tanto Australia como la UE se enfrentan "a la desinformación y a intentos generalizados de erosionar la confianza pública".