La UE celebra el acuerdo de Dinamarca y Groenlandia con EEUU porque refuerza "la cooperación transatlántica"

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, durante la Asamblea General de la ONU que se celebra esta semana en Nueva York. - FREDERIC SIERAKOWSKI

BRUSELAS 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha celebrado este martes en nombre de la Unión Europea el acuerdo suscrito por Dinamarca y Groenlandia con Estados Unidos para garantizar la seguridad de la isla del Ártico, al considerar el pacto como un paso "positivo" para fortalecer la cooperación transatlántica.

"Es un paso positivo para la cooperación transatlántica y la seguridad en el Ártico, basado en el respeto de la soberanía, la integridad territorial y el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación", ha señalado en un mensaje en redes sociales tras la firma del acuerdo en los márgenes de la Asamblea General de la ONU que se celebra esta semana en Nueva York.

El socialista portugués ha felicitado en concreto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y al primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, por el acuerdo alcanzado con Washington y ha reiterado la disposición del bloque a seguir colaborando estrechamente con ambos territorios y con sus socios transatlánticos.

Costa ha asegurado que la Unión Europea está "preparada" para continuar trabajando con Groenlandia, Dinamarca y sus socios al otro lado del Atlántico en favor de un Ártico "pacífico, seguro y próspero".

El acuerdo ha llegado después de meses de tensiones entre Washington, Copenhague y Nuuk por las pretensiones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Groenlandia, que llegó a plantear la posibilidad de hacerse con el control de la isla alegando motivos de seguridad nacional.

El pacto firmado este martes finalmente refuerza la presencia militar estadounidense en el territorio ártico, pero mantiene la soberanía danesa y reconoce el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación.