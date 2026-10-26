La UE celebra el regreso de María Corina Machado a Venezuela y pide avanzar hacia elecciones libres

La líder opositora venezolana María Corina Machado saluda a sus seguidores durante un acto de bienvenida en Caracas tras su regreso a Venezuela - Mario Flores/JNA via ZUMA Press / DPA

BRUSELAS 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha celebrado este lunes el regreso de la líder opositora María Corina Machado a Venezuela, al considerar que supone "una oportunidad" para una "mayor apertura política" en el país, al tiempo que ha instado a las autoridades venezolanas a impulsar un diálogo inclusivo que permita avanzar hacia la celebración de elecciones "libres y justas".

"La Unión Europea celebra el regreso de María Corina Machado a Venezuela. El regreso de líderes y representantes de la oposición contribuye a una mayor apertura del espacio político en Venezuela", ha señalado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en un comunicado.

La diplomacia europea ha expresado su confianza en que tanto las autoridades venezolanas como el conjunto de los actores políticos aprovechen esta oportunidad para promover un proceso de diálogo que permita avanzar hacia una salida política en el país.

"Confiamos en que las autoridades venezolanas y todos los actores políticos aprovecharán esta oportunidad para impulsar un diálogo inclusivo, liderado por Venezuela, que conduzca a elecciones libres y justas", ha señalado el portavoz.

Asimismo, ha insistido en que cualquier proceso electoral deberá contar con "garantías creíbles" y asegurar la "plena participación de todas las fuerzas políticas", poniendo así el foco en la necesidad de que la oposición pueda participar en igualdad de condiciones en la vida política venezolana.

Machado regresó este domingo a Venezuela tras permanecer diez meses fuera del país, después de salir en diciembre de 2025 para acudir a Oslo a recibir el Premio Nobel de la Paz, que finalmente recogió su hija, Ana Corina Sosa. A su llegada, la dirigente opositora publicó un mensaje en redes sociales en el que anunciaba su retorno: "Estoy aquí. Con ustedes", mientras que su partido, Vente Venezuela, convocó una "caravana nacional" para celebrar su regreso.

Por su parte, el excandidato presidencial opositor Edmundo González, que se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024, también ha anunciado que regresará "pronto" al país.

La vuelta de líder opositora se produce en un contexto de acercamiento entre las autoridades de facto de Caracas y Washington tras la incursión militar estadounidense del pasado 3 de enero, en la que fue capturado Nicolás Maduro, actualmente siendo juzgado en Nueva York, y que llevó a la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez a asumir el poder.