La UE condena el ataque que mató a una trabajadora francesa de UNICEF en Goma, en el este de RDC

Kaja Kallas. - Europa Press/Contacto/Beata Zawrzel

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha emitido este viernes un comunicado condenando de manera enérgica el ataque que el miércoles acabó con la vida de una trabajadora francesa del Fondo de Naciones Unidas contra la Infancia (UNICEF) en Goma, en el este de República Democrática del Congo (RDC), en el marco de los enfrentamientos entre el Ejército y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

"La Unión Europea condena enérgicamente el ataque con drones perpetrado el miércoles 11 de marzo en Goma, que se cobró la vida de varios civiles, entre ellos una cooperante francesa de UNICEF", comienza la declaración conjunta de la Alta Representante para Política Exterior, Kaja Kallas, y de la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, quienes lamentan lo sucedido.

En ese sentido, las autoridades europeas han manifestado su deseo de que "se lleve una investigación independiente, imparcial y creíble para esclarecer quién es el responsable de este trágico suceso", al tiempo que reclaman una desescalada y que se respete el alto el fuego.

"La Unión Europea insta a todas las partes a respetar los compromisos adquiridos y a continuar los esfuerzos emprendidos en el marco de los procesos de Washington y Doha, así como en el marco de la mediación africana", ha apelado, en relación a las negociaciones que se han venido sucediendo para lograr el fin de las hostilidades.

Asimismo, han puesto de relieve la necesidad de que las partes en conflicto respeten "absolutamente" y "en todas las circunstancias", el Derecho Internacional Humanitario, así como la vida y la seguridad de la población civil y de los actores humanitarios, quienes "desempeñan un papel fundamental" en situación de conflicto.

El pasado miércoles, Karine Buisset falleció después de que un dron golpeara un edificio residencial en Goma, ciudad controlada por el M23, en el que residen trabajadores humanitarios y personal de la UE. El grupo rebelde acusó al Gobierno de RDC de estar detrás de este "ataque terrorista", que dejó otros dos muertos.

El M23, que se hizo con el control de Goma en enero de 2025 en el marco de una ofensiva en el este de RDC, acusó el 25 de febrero al Ejército de lanzar una "ofensiva a gran escala" en la zona, incluidos ataques contra "zonas densamente pobladas", a pesar del alto el fuego en vigor para intentar contener el conflicto.

El grupo rebelde --apoyado por Ruanda e integrado principalmente por tutsis congoleños-- se hizo en 2025 con el control de gran parte de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, incluidas sus respectivas capitales, Goma y Bukavu, en medio de una ofensiva que elevó las tensiones entre Kinshasa y Kigali y dio pie posteriormente a un proceso de negociaciones para evitar la expansión del conflicto en la región.