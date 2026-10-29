La UE condena el ataque ruso contra la estación de Dnipró y acusa a Moscú de no tener interés en la paz

Archivo - Bandera de Ucrania en el edificio Europa, sede del Consejo Europeo y del Consejo de la UE - ALEXANDROS MICHAILIDIS - Archivo

BRUSELAS, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han condenado este jueves los ataques rusos contra varias ciudades de Ucrania, incluido el bombardeo de una estación de tren en Dnipró que ha dejado al menos 13 muertos, y han acusado a Moscú de demostrar una vez más que "no está interesado en la paz".

"El mortífero ataque de Rusia contra la estación de tren de Dnipró es otra brutal agresión contra civiles ucranianos. Deja meridianamente claro que Moscú no está interesado en la paz", ha denunciado Kallas en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha trasladado sus condolencias a las víctimas y sus familiares.

La jefa de la diplomacia europea ha adelantado que aprovechará la cumbre entre la Unión Europea y Canadá, que se celebra esta semana en Montreal, así como la inminente reunión de ministros de Exteriores del G20 en Atlanta (Estados Unidos), para pedir a los socios internacionales que refuercen su apoyo a Ucrania y avancen en los mecanismos destinados a exigir responsabilidades a Rusia por sus acciones durante la guerra.

En concreto, Kallas ha señalado la necesidad de impulsar el Tribunal Especial y la Comisión de Reclamaciones, dos instrumentos destinados a abordar las responsabilidades derivadas de la invasión rusa de Ucrania. "Rusia debe rendir cuentas", ha sentenciado.

Por su parte, Costa ha denunciado "otra serie de ataques rusos crueles y devastadores contra civiles en Ucrania", en referencia tanto al bombardeo de la estación ferroviaria de Dnipró como a los ataques contra zonas residenciales de las ciudades de Chernígov y Kremenchuk.

El presidente del Consejo Europeo ha trasladado sus condolencias al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y al pueblo de Ucrania por las víctimas de estos bombardeos, al tiempo que ha reafirmado el compromiso del bloque comunitario de mantener la presión sobre Moscú.

"La UE seguirá aumentando la presión sobre Rusia y apoyando a Ucrania hasta que se alcance una paz justa y duradera", ha asegurado Costa, que también ha instado a todos los socios internacionales a actuar en la misma dirección.

Las declaraciones de los dos dirigentes europeos se producen después de que las autoridades ucranianas hayan informado de la muerte de al menos 13 personas y de una decena de heridos en un ataque ruso con drones contra la estación de tren de Dnipró, donde se encontraban un tren de cercanías y otro de pasajeros.

En paralelo, las autoridades ucranianas han denunciado otros cinco fallecidos y decenas de heridos en ataques rusos contra Kremenchuk, donde un dron ha impactado contra un edificio residencial, y Chernígov, donde han muerto dos adolescentes y otras 23 personas han resultado heridas.