La UE condena los ataques de Irán contra Emiratos y Omán y pide el cese inmediato de las hostilidades

Archivo - La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, durante la cumbre del Consejo Europeo extraordinaria que se celebra este jueves en Bruselas. - FREDERIC SIERAKOWSKI - Archivo

BRUSELAS 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha condenado "enérgicamente" los ataques con misiles y drones lanzados por Irán contra Emiratos Árabes Unidos y Omán, dos de los "socios estratégicos" del bloque comunitario en el golfo Pérsico, y ha exigido a Teherán el "cese inmediato" de las hostilidades, esgrimiendo que constituyen "una violación flagrante del Derecho Internacional".

"La UE condena enérgicamente los ataques con misiles y drones lanzados sin provocación por Irán contra nuestros socios estratégicos en el Golfo", ha indicado en un comunicado el Servicio de Acción Exterior de la UE, en el que ha expresado la solidaridad con los países afectados por los ataques.

Asimismo, ha pedido a Irán a que respete "la soberanía e integridad territorial" de los países de la región, de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, "que debe aplicarse íntegramente", y ha afirmado que la Unión "seguirá colaborando con sus socios" para contribuir a "la distensión y a la estabilidad regional".

"Estamos dispuestos a contribuir a todos los esfuerzos diplomáticos encaminados a reducir las tensiones, alcanzar una solución duradera que ponga fin a las hostilidades, impedir que Irán adquiera armas nucleares y acabar con sus actividades desestabilizadoras", concluye el escrito.

COSTA: ESTAS VIOLACIONES DEBEN CESAR

También ha condenado el ataque a Emiratos Árabes Unidos el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que ha expresado su plena solidaridad con su presidente, Mohamed bin Zayed, y el pueblo emiratí "tras los injustificados ataques con misiles y drones de Irán contra la infraestructura civil".

"Estas violaciones de la soberanía y del Derecho Internacional son inaceptables y deben cesar. Irán debe participar en negociaciones para garantizar que el alto el fuego en Oriente Próximo se mantenga", ha afirmado el socialista portugués en un mensaje en redes sociales.

Costa ha culminado defendiendo que la Unión Europea continuará trabajando con sus socios "hacia la desescalada, la reapertura del estrecho de Ormuz y una solución diplomática duradera para la seguridad regional".