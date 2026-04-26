La UE condena los "atentados terroristas" de Malí

Banderas de la UE (archivo) - Europa Press/Contacto/Marius Burgelman

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La UE ha expresado este domingo su condena por los "atentados terroristas" perpetrados el sábado en Malí, en referencia a la ofensiva de grupos armados yihadistas y tuaregs contra la capital de Malí, Bamako, y otros puntos del país.

"La Unión Europea condena enérgicamente los atentados terroristas perpetrados en Malí el 25 de abril", ha publicado el Servicio de Acción Exterior comunitario. "La Unión Europea expresa sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y a las autoridades malienses y manifiesta su plena solidaridad con el pueblo de Malí", ha añadido.

Bruselas reafirma asimismo su "determinación" en la lucha contra el "terrorismo", "así como nuestro compromiso con la paz, la seguridad y la estabilidad en Malí y en todo el Sahel".

El Ejército de Malí ha informado de que ha "neutralizado" a "cientos" de milicianos que atacaron desde la madrugada del sábado una ofensiva en varios frentes contra las fuerzas militares malienses en varios cuarteles de la capital, Bamako, y otros puntos del país.

Las propias Fuerzas Armadas del país han aseverado que la situación ha quedado bajo control y han calificado de propaganda algunas de las afirmaciones del grupo tuareg Frente de Liberación para el Azawad (FLA) y de la organización yihadista del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), vinculada a Al Qaeda, sobre la captura de algunas ciudades como Gao o Kidal, en el norte del país.