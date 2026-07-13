La UE condena la decisión del COI de readmitir a los atletas rusos: "Parece que premia los ataques a Ucrania"

Archivo - Bandera con los aros olímpicos. - COI - Archivo

BRUSELAS, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han condenado este lunes la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de levantar "provisionalmente" la suspensión del Comité Olímpico Ruso, permitiendo a atletas de Rusia participar en las olimpiadas bajo la bandera rusa, al esgrimir que las recomendaciones de otras federaciones para vetarles "ya no son aplicables".

En una rueda de prensa desde Bruselas, la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha trasladado la posición unánime de los ministros de Exteriores de la UE en su reunión hoy en Bruselas condenando la decisión del COI, lamentando que coincide con el la muerte "récord" de civiles ucranianos.

"La decisión del COI de invitar de nuevo a los atletas rusos a las competiciones internacionales es ciega ante la realidad. Los ministros condenan enérgicamente esta decisión, ya que coincide con el hecho de que Rusia está matando a un número récord de civiles ucranianos", ha afirmado la jefa de la diplomacia europea.

Tras acusar al organismo olímpico de banal izar la invasión rusa de Ucrania, ha afirmado que, con esa decisión, parece que "está premiando este tipo de ataques", por lo han rechazado que los atletas rusos puedan participar en los procesos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

El COI levantó "provisionalmente" a inicios de julio la suspensión sobre atletas rusos, en vigor desde el 12 de octubre de 2023, tras el "análisis exhaustivo realizado" por la Comisión de Asuntos Jurídicos del COI, al considerar que el Comité Ruso "ya no cuenta entre sus miembros con ninguna organización deportiva regional de los territorios que se encuentran bajo la jurisdicción del Comité Olímpico Ucraniano".

En un comunicado, el COI defendió que su postura respecto a la invasión de Rusia contra Ucrania no ha cambiado, "condenándola enérgicamente". "En términos más generales, el COI condena las guerras, los conflictos armados y la violencia que causan sufrimiento humano dondequiera que se produzcan", pero que la participación de un deportista en competiciones internacionales "no debe verse limitada por la implicación de su gobierno en una guerra o un conflicto".

FIN A LA FINANCIACIÓN A LA BIENAL DE VENECIA

En otra orden de cosas, Kallas ha afirmado que la Comisión Europea ha puesto fin a la financiación de la Bienal de Venecia, alegando que "la cultura y el apoyo no deben convertirse en vehículos para blanquear la agresión", ya que en la edición de este año ha permitido la participación de Rusia.

Este fin de semana, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, instó a la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (AEEEC) a cancelar la subvención de dos millones de euros concedida a la Bienal de Venecia tras su negativa a vetar a Rusia en el certamen de arte que organiza.

Bruselas había amenazado hace semanas con retirar estos dos millones de euros de financiación si la organización permitía la participación de Rusia en la 61ª edición de la Exposición Internacional de Arte inaugurada el 9 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día de Europa.

La Bienal de Venecia anunció en marzo la lista de países participantes en su 61ª edición, entre los que figuraba Rusia. En un comunicado, la organización defendió que se trata de "una institución abierta" en la que puede participar cualquier país reconocido por la República Italiana, y subrayó que "rechaza cualquier forma de exclusión o censura de la cultura y el arte".

La decisión desató la reacción inmediata de Bruselas, ya que Virkkunen y el comisario de Cultura, Glenn Micallef, calificaron la participación rusa de "incompatible" con la respuesta de la UE a la agresión de Rusia contra Ucrania y advirtieron de que estudiarían medidas restrictivas, incluida la suspensión o cancelación de la subvención comunitaria de dos millones de euros a la exposición.