La UE condenará la invasión de Ucrania en el G20 "independientemente de quien asista", tras invitar Trump a Putin

Archivo - Las banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio Berlaymont en Bruselas, sede de la Comisión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha "condenado" con firmeza la guerra de invasión de Ucrania dirigida por el Kremlin y "exigido su fin" en todas las reuniones del G20 que se han celebrado desde el inicio de la guerra, por lo que seguirá haciéndolo así "independientemente de quien asista", ha defendido un portavoz comunitario tras conocerse que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cursado una invitación al dirigente ruso, Vladimir Putin, para que asista a la próxima cumbre del G20 que se celebrará en Miami en diciembre.

"Desde 2022, la UE ha aprovechado de forma constante y firme las reuniones del G20 para condenar la invasión a gran escala de Rusia y exigir su fin. Lo que puedo decir hoy es que este enfoque de la Unión Europea se mantendrá, independientemente de quiénes participen en las reuniones del G20", ha zanjado en una rueda de prensa en Bruselas un portavoz del Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen.

En este contexto, el portavoz ha pedido tener en cuenta que "Rusia sigue siendo miembro del G20" y, por ello, "tiene el derecho a participar en las reuniones del G20, incluidas aquellas a nivel ministerial y de líderes".

También ha querido subrayar que este foro internacional es "clave para abordar retos globales existentes y emergentes, algunos de los cuales han sido creados precisamente por la guerra de Rusia contra Ucrania".

La Unión Europea ha aprovechado de manera "constante y firme" todos encuentros del G20 para denunciar la guerra, en la que el portavoz ha denunciado que Rusia "está aumentando los ataques" contra civiles ucranianos continuamente y que los últimos meses de julio y agosto han sido "los más mortíferos" desde que arrancó el conflicto.

Fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien en una rueda de prensa el miércoles desde Nueva York dio a conocer que la Administración Trump ha invitado Putin a acudir a la próxima cumbre del G20, que tendrá lugar los próximos 14 y 15 de diciembre en la ciudad de Miami.

Desde el país norteamericano ven esta invitación como una "oportunidad" para mediar en el conflicto en Ucrania, dijo entonces Rubio, que confirmó que desde el Gobierno estadounidense también se han puesto en contacto con "otros líderes mundiales". "Esperamos que acepte la invitación", concluyó sobre el mandatario ruso.