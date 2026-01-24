La UE y el Consejo de Europa pactan la financiación del primer paso para crear un tribunal especial sobre Ucrania

Archivo - Banderas de Ucrania y de la UE - Europa Press/Contacto/Benoit Doppagne - Archivo

MADRID 24 Ene.

La UE y el Consejo de Europa han firmado un acuerdo para la financiación de un equipo de avanzada para la creación de un equipo de avanzada para la creación de un Tribunal Especial para los Crímenes de Agresión contra Ucrania dentro del marco del Consejo de Europa.

Bruselas ha comprometido ya diez millones de euros para este Equipo de Avanzada del Tribunal Especial a través de los Instrumentos de Política Exterior de la Comisión Europea.

El objetivo del proyecto es crear un equipo que prepare las bases institucionales, logísticas y organizativas del tribunal especial que se encargará de juzgar a altos cargos políticos y militares implicados en la "agresión contra Ucrania", ha informado el Consejo de Europa en un comunicado.

El proyecto, a cargo del Consejo de Europa, elegirá a los jueces del tribunal y también a la fiscalía, así como un proyecto de normativa de procedimiento y tratamiento de pruebas.

La Alta Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Kaja Kallas, ha advertido de que "los crímenes sin castigo solo fomentan futuras atrocidades". "Los dirigentes rusos son responsables de esta guerra y deben rendir cuentas. No puede haber impunidad", ha argumentado.

Kallas ha insistido en el "inquebrantable" apoyo de la UE a Ucrania. "El tribunal especial es esencial para garantizar una paz justa y duradera en la que Rusia rinda cuentas por sus crímenes de agresión", ha añadido.

"Hoy estamos un paso más cerca de convertir estos principios en acciones", ha destacado por su parte el comisario de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección del Consumidor, Michael McGrath.

El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, ha incidido en la misma línea. "Este acuerdo de hoy es un gran paso adelante para garantizar que se hace justicia y hay rendición de cuentas para el pueblo de Ucrania. Sin ella no puede haber una paz duradera", ha apuntado.

El proyecto durará un máximo de 24 meses o hasta que su labor se pueda financiar a través del Acuerdo Parcial de Ampliación sobre la Comisión de Gestión del Tribunal Especial.

El Consejo de Europa agrupa a 46 países de Europa fundado para promover mediante la cooperación la configuración de un espacio político y jurídico común en el continente fomentando la democracia, los Derechos Humanos y el estado de derecho en Europa y otras regiones.