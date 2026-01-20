La UE constata que la operación militar de EEUU en Venezuela no ha supuesto una "solución definitiva"

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, durante una sesión en el Parlamento Europeo - MATHIEU CUGNOT

BRUSELAS, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha señalado que el derrocamiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela tras la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos a principios de año no ha sido "una solución política definitiva", si bien es "una ventana para avanzar hacia la democracia".

Durante su intervención este martes en un debate en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), la jefa de la diplomacia europea también ha recordado que, para la Unión Europea, Maduro carece de legitimidad democrática, si bien ese hecho "no suspende el Derecho Internacional" y no hace negociable "la integridad territorial".

"La destitución de Nicolás Maduro en una operación militar por parte de Estados Unidos no es una solución política definitiva para Venezuela. Marca un punto de inflexión delicado para un país confrontado a profundos desafíos políticos y económicos", ha indicado la política estonia.

Kallas ha apuntado que, no obstante, esta intervención "puede ser una ventana para avanzar hacia la democracia, la estabilidad y la prosperidad", por lo que la UE seguirá apoyando que el futuro de Venezuela "deba ser determinado por los propios venezolanos".

"Seguimos apoyando a todos aquellos que defienden los valores democráticos dentro y fuera de Venezuela. Entre ellos, Edmundo González y María Corina Machado, que han liderado a millones de venezolanos para exigir pacíficamente el cambio", ha proseguido en su explicación, expresando su deseo de un "proceso pacífico, negociado e inclusivo" en el país.

DISPUESTA A TRABAJAR CON DELCY RODRÍGUEZ

Tras congratularse de que más de veinte ciudadanos de la UE han recuperado su libertad tras haber sido liberados de cárceles venezolanas, ha agradecido el trabajo "incansable" realizado por la delegación de la Unión Europea en Caracas.

"Estas liberaciones son un paso positivo y constructivo, pero deben conducir a un restablecimiento pleno de los Derechos Humanos en toda Venezuela", ha remachado, para después destacar que "la UE ha permanecido presente durante los periodos más difíciles, incluso como principal donante humanitario".

En este punto, se ha mostrado dispuesta a trabajar con todos los venezolanos, desde las autoridades actualmente en el poder, encabezadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; hasta la sociedad civil y las fuerzas democráticas "para promover" los intereses de la UE, así como "los principios compartidos".

Kallas ha revelado que la semana pasada los jefes de misión del bloque comunitario en Caracas se reunieron con Rodríguez, por invitación suya, y le transmitieron la necesidad de liberar de manera "inmediata e incondicional" a todos los detenidos.

También le trasladaron la disposición de Bruselas a "profundizar el compromiso si Venezuela da pasos tangibles hacia el respeto de los Derechos Humanos y el Estado de derecho", así como su compromiso de apoyar "un proceso pacífico, negociado e inclusivo liderado por los venezolanos hacia la democracia".