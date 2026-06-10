La UE y Corea del Sur refuerzan su seguridad económica y cooperación en defensa ante la "fragmentación global"

Los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen y António Costa, se han reunido con el presidente surcoreano, Lee Jae-Myung - BOGDAN HOYAUX

BRUSELAS, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y Corea del Sur han sellado este miércoles un acuerdo de comercio digital y han reforzado su asociación estratégica en nuevas áreas de cooperación como la seguridad y la defensa, la energía limpia y la Inteligencia Artificial, en un momento en el que ambas partes han destacado que las asociaciones estables y de confianza "son más valiosas que nunca" ante la incertidumbre global.

Durante la celebración de la 11ª Cumbre entre la Unión Europea y Corea del Sur, que ha tenido lugar en Bruselas, los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen y António Costa, se han reunido con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, con quien han firmado un paquete de acuerdos que refuerza la asociación estratégica bilateral.

El primero de ellos trata sobre el comercio digital, que facilitará los flujos de datos transfronterizos, reconocerá la validez jurídica de los contratos electrónicos y prohibirá la transferencia obligatoria de código fuente, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades para empresas y consumidores de ambas partes.

Al mismo tiempo, Bruselas y Seúl mantendrán sus "respectivos altos niveles de protección de datos personales y privacidad", así como el "margen regulatorio para la consecución de objetivos políticos legítimos".

En materia de seguridad y defensa, ambas partes se han comprometido a ampliar su Asociación de Seguridad y Defensa --firmada en 2024--, reforzando la cooperación frente a ciberamenazas, amenazas híbridas y la manipulación de información extranjera, y han acordado iniciar los trabajos para un Acuerdo de Seguridad de la Información que facilite el intercambio de información clasificada.

También han lanzado un Diálogo de Alto Nivel sobre Energía para coordinar esfuerzos en seguridad energética, resiliencia económica y transición hacia energías limpias.

Tanto la UE como Corea del Sur han reafirmado asimismo su apoyo a Ucrania frente a la invasión de Rusia y han condenado "la cooperación militar ilegal" entre Moscú y Pyongyang, al tiempo que han expresado su "grave preocupación" por los programas nucleares y de misiles balísticos de Corea del Norte y han reclamado la desnuclearización completa de la Península de Corea.

UE Y COREA, SOCIOS ANTE "UN MUNDO INCIERTO"

En una rueda de prensa desde Bruselas, Von der Leyen ha subrayado que la seguridad europea y la coreana "están más interconectadas que nunca", poniendo como ejemplo que soldados norcoreanos combaten junto a tropas rusas en Ucrania, y ha agradecido a Seúl su "vital apoyo" a Kiev desde el primer día de la invasión.

La jefa del Ejecutivo comunitario ha enmarcado el conjunto de acuerdos firmados en la necesidad de construir asociaciones sólidas con socios de confianza ante un mundo "incierto", y ha asegurado estar "profundamente convencida de que lo mejor está por venir" en la relación entre la UE y Corea del Sur, dado que "en el mundo incierto de hoy, las asociaciones estables y de confianza como la nuestra son más valiosas que nunca".

Por su parte, Costa ha recordado que el Acuerdo de Libre Comercio vigente desde 2011 ha más que duplicado el comercio bilateral y ha generado un "crecimiento sustancial" de los flujos de inversión, presentando el nuevo acuerdo de comercio digital como un "hito" que conectará aún más las economías digitales de ambas partes.

El presidente del Consejo Europeo ha destacado que la UE y Corea del Sur son socios "de ideas afines" que comparten el convencimiento de que la cooperación internacional y el orden basado en normas son "la mejor forma de reforzar la seguridad y la prosperidad comunes".

En su intervención, el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, ha subrayado que la UE es el tercer socio comercial de Corea del Sur y su primer socio inversor, y ha expresado su confianza en que el nuevo acuerdo de comercio digital contribuya a crear "un entorno empresarial más estable" para los intercambios digitales entre ambas partes.

Lee ha pedido asimismo el apoyo continuado de la UE para resolver el problema nuclear norcoreano y avanzar hacia una "paz duradera" en la Península de Corea, y ha reafirmado el compromiso de Seúl con la reconstrucción de Ucrania, en lo que ha calificado como una reunión "especialmente significativa" en un momento de cambios en el escenario internacional.