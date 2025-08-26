La UE defiende su legislación digital frente a las amenazas de Trump de imponer aranceles adicionales

BRUSELAS 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha defendido este martes su ley de servicios digitales frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles adicionales a aquellos países cuya regulación considere "perjudicial" para las compañías tecnológicas estadounidenses.

"Es un derecho soberano de la UE y de sus Estados miembro regular las actividades económicas en nuestro territorio, que sean coherentes con nuestros valores democráticos", ha señalado la portavoz comunitaria, Paula Pinho, en rueda de prensa.

Además, ha recordado que esta es también la razón por la que la regulación digital no forma parte del acuerdo arancelario con Estados Unidos, por lo que ha insistido en que se trata de "cuestiones independientes".

"Advierto a todos los países con impuestos, legislación, normas o regulaciones digitales que, a menos que se eliminen estas acciones discriminatorias, (...) impondré aranceles adicionales sustanciales a las exportaciones de ese país a Estados Unidos e implementaré restricciones a la exportación de nuestra tecnología y chips altamente protegidos", ha señalado Trump en su plataforma Truth Social.

Aunque no ha señalado a ningún socio concreto, el inquilino de la Casa Blanca ha declarado que las tasas y la legislación en materia digital "están diseñados para perjudicar o discriminar la tecnología estadounidense" y ha criticado que haya países que "de manera escandalosa, dan carta blanca a las mayores empresas tecnológicas de China".