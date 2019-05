La UE denuncia la ejecución de dos adolescentes de 17 años en Irán, uno de ellos con discapacidad mental

Publicado 03/05/2019 19:40:40 CET

BRUSELAS, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha criticado la ejecución el pasado 25 de abril en Irán de dos adolescentes de 17 años, uno de ellos con discapacidad mental, tras ser condenados por violación entre otros delitos en 2017, incumpliendo sus obligaciones internacionales con la Convención de Derechos Civiles y Políticos y la de los Derechos del Menor.

La ejecución de los primos Mehdi Sohrabifar y Amin Sedaghat es la primera de menores "documentada" en Irán en los últimos años, ha alertado el servicio diplomático europeo en un comunicado.

La Unión Europea ha recordado que Mehdi Sohrabifar fue "diagnosticado con una discapacidad intelectual" y ha lamentado que Irán no hiciera uso del artículo 91 del Código Penal iraní que impide la ejecución de menores o adolescentes para algunos delitos como el consumo de drogas y deja a discreción del juez no condenar a muerte a un menor "que no era capaz de entender la naturaleza o consecuencias del delito" cuando se cometió.

En todo caso, el servicio diplomático europeo ha dejado claro que la ejecución de menores o adolescentes son "inconsistentes con las obligaciones internacionales de Irán" en virtud de las Convenciones de Derechos Civiles y Políticos y de los Derechos del Menor y ha vuelto a expresar la oposición de la UE a la pena de muerte "en todas las circunstancias y casos, sin excepción", dejando claro que seguirán defendiendo su abolición en Irán y el resto de países donde todavía se aplica.