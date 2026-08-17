La UE despliega medios aéreos y efectivos terrestres para combatir los incendios en España y Bélgica

Un miembro del equipo de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea observa un avión anfibio Bombardier CL-415 listo para una misión de extinción de incendios. - COMISIÓN EUROPEA

BRUSELAS, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha desplegado un operativo de emergencia con medios aéreos y terrestres para apoyar a España y Bélgica después de que ambos países hayan activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil por los incendios forestales que afectan a la localidad de Riglos (Huesca) y la reserva natural de Hautes Fagnes, en la provincia belga de Lieja.

En concreto, en España se han desplegado 104 bomberos terrestres con 36 vehículos procedentes de Francia, que han acudido en ayuda de los bomberos españoles en la región de Aragón, donde ya se han quemado cerca de 18.000 hectáreas.

Por su parte, Bélgica ha recibido dos aviones de la flota europea 'rescEU' procedentes de Suecia, así como seis helicópteros aportados por Países Bajos, Noruega y Alemania para sofocar las llamas en la reserva natural de Hautes Fagnes, donde la superficie devastada supera las 3.000 hectáreas, según la informado la Comisión Europea.

Además de los medios humanos y aéreos, el Ejecutivo comunitario mantiene activo sistema satelital Copernicus para facilitar cartografía de respuesta rápida a las autoridades de España y Bélgica, además de a otros países como Grecia, Alemania, Montenegro, Albania, Francia e Italia.

"Ningún país debería afrontar los incendios forestales en solitario", ha sostenido la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, que ha celebrado la UE está desplegando rápidamente aviones, helicópteros y bomberos "donde más se necesitan".

"Este fin de semana, en Bélgica y España, la solidaridad europea volvió a estar presente sobre el terreno", ha reivindicado Lahbib en declaraciones remitidas en un comunicado.

En la misma línea se ha expresado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha garantizado a través de sus redes sociales que Bruselas vigila estrechamente la evolución de los focos en todo el continente y mantiene a pleno rendimiento el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias.

"Los incendios forestales aún están arrasando en España, Bélgica, Alemania, Italia, Grecia, Portugal, Croacia, Montenegro, Albania y Serbia. Y la solidaridad de Europa está en pleno vuelo (...) Seguimos de cerca los desarrollos", ha afirmado.