La UE destina 15 millones de euros a la Armada de Senegal para reforzar la seguridad de sus aguas

Archivo - Marineros senegaleses con uniforme de gala durante la celebración de la Armada de Senegal, el 22 de enero de 2015 en Dakar, Senegal. - Europa Press/Contacto/Mcs2 Kenan OĂ•Connor

BRUSELAS 5 May. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han aprobado este martes el desembolso de 15 millones de euros del Fondo Europeo para la Paz (FEP) para apoyar a la Armada Nacional de Senegal, con el objetivo de proteger la soberanía marítima del país africano y mejorar la seguridad regional en el marco de la denominada Arquitectura de Yaundé.

Según ha informado el Consejo de la Unión Europea en un comunicado, la medida de asistencia se extenderá durante un periodo de 36 meses y se centrará en el suministro de equipamiento no letal. Esta ayuda busca reforzar las capacidades operativas de las fuerzas senegalesas en áreas clave como las operaciones navales, la formación naval y el apoyo al mando.

Asimismo, la iniciativa pretende estrechar la colaboración de Senegal con las armadas de los Estados miembro de la UE, especialmente bajo el paraguas de la iniciativa de Presencia Marítima Coordinada.

Esta nueva partida del FEP responde al compromiso de ambas partes por fortalecer la cooperación en materia de seguridad y defensa frente a amenazas comunes, contribuyendo así a la estabilidad de Senegal y de toda la región.

El Fondo Europeo para la Paz, creado en 2021, es la herramienta con la que la UE financia acciones exteriores para prevenir conflictos y reforzar la seguridad internacional, permitiendo el apoyo militar y de defensa a terceros países y organizaciones regionales.