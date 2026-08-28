La UE eleva a dos millones de euros su ayuda de emergencia por las inundaciones en Nepal

Los equipos de rescate y el personal de seguridad realizan operaciones de búsqueda y rescate a lo largo del río y en las zonas afectadas para localizar a las personas desaparecidas y ayudar a quienes se han visto afectados por la catástrofe - Shankar Bhujel/JNA via ZUMA Pres / DPA

BRUSELAS 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha elevado a dos millones de euros su ayuda de emergencia a Nepal por las inundaciones registradas en el norte del país, que han dejado ya unos 560 muertos y cientos de desaparecidos, según las última actualización de las autoridades nepalíes.

La financiación de emergencia servirá para atender las necesidades más inmediatas de las comunidades afectadas, como atención sanitaria, alimentación, agua potable y saneamiento, según ha explicado la Comisión Europea en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario también ha detallado que los socios humanitarios financiados por la Unión "ya están sobre el terreno" prestando ayuda, con material de refugio preposicionado y distribución de artículos de primera necesidad.

Este jueves, la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, anunció la movilización de un millón de euros para financiar ayuda de emergencia a Nepal, que finalmente ha sido elevado hasta los dos millones de euros.

"Carreteras arrastradas por el agua. Pueblos incomunicados. Familias buscando a sus seres queridos desaparecidos. Las inundaciones repentinas en Nepal han destrozado comunidades que ya se estaban reconstruyendo de desastres anteriores", lamentó la comisaria en un mensaje en redes sociales.

Asimismo, Lahbib aseguró que "la Unión Europea está con ellos" y que por eso ha movilizado un millón de euros "para llevar atención sanitaria urgente, alimentos, agua y refugio" al país asiático.

Ya este miércoles, la Comisión Europea informó que el sistema satelital europeo Copernicus había sido activado para ayudar a mapear las áreas afectadas en Nepal y apoyar la respuesta sobre el terreno, y su presidenta, Ursula von der Leyen, ofreció la ayuda que fuera necesaria tras las "devastadoras" inundaciones.

Las inundaciones han sido provocadas por la crecida del río Bhotekoshi en el distrito de Rasuwa, un distrito montañoso del norte de Nepal cerca de la frontera con Tíbet.