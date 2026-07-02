La UE estudiará nuevas sanciones contra Rusia tras la última oleada de ataques contra Kiev

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas. - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard

BRUSELAS, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha anunciado que propondrá a los Estados miembro nuevas sanciones contra Rusia en respuesta a la oleada de ataques ejecutada durante la madrugada de este jueves por el Ejército ruso contra la capital de Ucrania, Kiev, y que ha dejado al menos 13 muertos y más de 30 heridos.

"Las palabras de condena por sí solas no detendrán los ataques contra Kiev. Solo un apoyo militar sostenido a Ucrania y una mayor presión sobre Moscú pueden lograrlo", ha indicado la jefa de la diplomacia europea en un mensaje en redes sociales tras los nuevos ataques de Rusia a Ucrania.

Por ello, propondrá este mismo jueves a los Veintisiete sancionar a más entidades que apoyan el complejo militar-industrial de Rusia en respuesta a los ataques, esgrimiendo que "cuanto más ataque Moscú a civiles, más sanciones habrá que imponer", hasta el punto que Rusia entienda que "no puede ganar".

Kallas ha reivindicado además el apoyo que la Unión Europea ofrece a Ucrania, que esta semana se ha escenificado con el primer desembolso de 6.000 millones de euros del préstamo europeo de 90.000 millones para reforzar la defensa de Kiev.

También ha detallado que el personal comunitario en la capital ucraniana está "localizado", y les ha agradecido por seguir trabajando "con valentía y dedicación en las circunstancias más difíciles".

CERCA DE 80 MISILES Y 500 DRONES CONTRA UCRANIA

Las declaraciones de la política estonia se producen después de que una nueva oleada de ataques con misiles y drones del Ejército ruso haya interrumpido la madrugada en la capital de Ucrania, Kiev, donde hasta el momento se han registrado al menos 13 muertes y 30 personas heridas, así como múltiples incendios y edificios destruidos.

La Fuerza Aérea de Ucrania ha acusado a Rusia de lanzar 74 misiles y cerca de 500 drones contra el país, entre ellos 24 misiles balísticos 'Iskander', 42 misiles de crucero y cuatro misiles antibuque 'Zircon', antes de afirmar que 48 misiles y 476 drones han sido derribados por los sistemas de defensa antiaérea.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado "un ataque masivo" contra la capital de Ucrania, en lo que ha descrito como "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructura civil en Rusia", escenario de ataques con drones contra refinerías y centros de comunicaciones durante los últimos días, según un comunicado en redes sociales.