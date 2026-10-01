La UE expresa su "gran preocupación" por el altercado en el vuelo de Flydubai entre Dubái y Tel Aviv

Un avión de Flydubai que transportaba a pasajeros israelíes que previamente viajaban a bordo de otra aeronave de la compañía que realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí, permanece en la pista - Jamal Awad/dpa

BRUSELAS 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha expresado este jueves su "gran preocupación" por el altercado sufrido en el vuelo FZ1073 de la aerolínea Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv y que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí tras un incidente en la cabina.

"Hemos seguido con gran preocupación el ataque sufrido por un vuelo que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv. Nuestros pensamientos están con todos los pasajeros y la tripulación. Deseamos una pronta recuperación a todos los heridos", ha señalado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en un comunicado.

La diplomacia europea ha expresado además su "alivio" después de que la aeronave pudiera aterrizar sin problemas y todos sus pasajeros fueran localizados a salvo.

Flydubai ha explicado que se produjo "un altercado en la cabina de mando" en el vuelo FZ1073 y que el avión tuvo que ser desviado a Arabia Saudí para un aterrizaje de emergencia, al tiempo que ha insistido en que las investigaciones continúan para aclarar lo sucedido por lo que ha pedido no especular sobre el origen del incidente.

Las alertas saltaron a primera hora del miércoles después de que se emitiera una señal de alarma desde la cabina del aparato sobre el espacio aéreo jordano. Asimismo, la alerta estuvo acompañada de una pérdida de altura y una repentina aceleración, tras lo que Israel envió aviones hacia la zona ante los temores de un secuestro debido a que no fueron capaces de contactar con el avión, que finalmente logró aterrizar.