La UE libera dos millones en ayuda humanitaria para el suministro urgente de alimentos a la población en Cuba

Archivo - La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib. - XAVIER LEJEUNE - Archivo

BRUSELAS 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea liberará dos millones de euros adicionales en ayuda humanitaria para responder a las necesidades de suministro urgente de alimentos y agua potable a la población más vulnerable ante el deterioro de la situación en la isla y los constantes apagones por la escasez energética.

"La UE apoya al pueblo de Cuba en estos momentos difíciles", ha expresado en un comunicado la comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, quien ha confiado en que estos fondos contribuyan a garantizar una "ayuda vital" para que cerca de dos millones de personas reciban la asistencia necesaria "en un país que se enfrenta a una crisis energética y a una creciente escasez".

El objetivo es que estos fondos ayuden a ofrecer apoyo logístico a los socios humanitarios que se encuentran en el territorio para responder a las necesidades urgentes de los más vulnerables, según ha indicado el Ejecutivo comunitario en el comunicado para informar del nuevo desembolso.

La Unión ha dedicado ya este año cerca de cuatro millones al apoyo a la región del Caribe, en su mayoría para afrontar las "necesidades crecientes en Cuba", han explicado los servicios comunitarios, que recuerdan que en 2025, el bloque ya destinó hasta seis millones de las arcas comunitarias al apoyo a Cuba, incluida asistencia para hacer frente a los daños causados por el huracán Melissa.