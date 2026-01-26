La UE y Montenegro cierran un nuevo capítulo en el proceso de adhesión

De izquierda a derecha: La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, el primer ministro de Montengro, Milojko Spajic, y la viceministra de Asuntos Exteriores de Chipre, Marilena Raouna. - FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ

BRUSELAS, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y Montenegro han cerrado este lunes un nuevo capítulo en el proceso de adhesión a la UE del país de los Balcanes, el relativo al capítulo 32 sobre control financiero, por lo que Podgorica ya cumple de manera provisional 13 del total de 33 bloques temáticos requeridos para ser miembro del bloque comunitario.

Así lo han anunciado los Veintisiete después de que haya tenido lugar en Bruselas la vigesimoquinta reunión de la Conferencia de Adhesión con Montenegro, que ha contado con la presencia de la comisaria de Ampliación, Marta Kos; el primer ministro de Montenegro, Milojko Spajic; y Marilena Raouna, viceministra de Exteriores de Chipre, que ostenta la Presidencia rotatoria el Consejo de la UE.

"Me complace ver que Montenegro cierra hoy otro capítulo de la negociación. Con este logro se ha cerrado ya provisionalmente un total de trece capítulos, lo que supone un avance notable y tangible en la senda del país hacia la integración europea", ha celebrado la ministra chipriota durante una rueda de prensa.

Raouna ha indicado que la ampliación sigue siendo "una prioridad geopolítica estratégica para la UE", además de "un objetivo clave de la Presidencia chipriota". "Espero, por lo tanto, que en los próximos meses podamos celebrar muchas más conferencias de adhesión, no solo con Montenegro, sino también con otros candidatos", ha añadido.

El primer ministro de Montenegro, por su parte, se ha felicitado de haber completado de manera provisional "el 40% del total de capítulos que hay que cerrar", una cifra "impresionante" porque hace tan solo dos años su país solo había cumplido el 9% de los mismos.

"Estamos iniciando el que será el año más decisivo del camino europeo de Montenegro y los 20 años desde la recuperación de la independencia (...). Como resultado, estamos seguros y preparados para completar todo el proceso de negociación en los próximos 12 meses", ha añadido Spajic.

Con todo, Podgorica ha concluido exitosamente 13 de los 33 capítulos de la adhesión y manteniéndose como candidato a la cabeza en el proceso de Ampliación del bloque, seguido de Albania. Montenegro negocia todos los aspectos de su entrada en la UE, al tener los 33 capítulos abiertos, y se ha fijado como horizonte unirse a la UE en 2028.