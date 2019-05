La UE no ofrecerá al sucesor de May "un mejor acuerdo" de Brexit, advierte Irlanda

Publicado 24/05/2019 12:22:43 CET

DUBLÍN, 24 May. (Reuters/EP) -

La Unión Europea no ofrecerá a quien quiera que suceda a Theresa May como primer ministro de Reino Unido un mejor acuerdo de Brexit, ha recalcado este viernes el ministro de Exteriores irlandés, Simon Coveney.

"Desde mi perspectiva, no veo a la Unión Europea ofreciendo a ningún nuevo primer ministro un acuerdo mejor o muy diferente de lo que se ofreció a Theresa May", ha comentado Coveney en declaraciones a la emisora Newstalk tras el anuncio de May.

El ministro irlandés ha refutado la "idea de que un nuevo primer ministro será un negociador más duro" y que "conseguirá un mejor acuerdo para Reino Unido". "Así no es como funciona la UE", ha advertido.

May ha anunciado este viernes que renunciará como líder del Partido Conservador el 7 de junio pero seguirá como primera ministra hasta que el partido le encuentre un sucesor, cuya tarea será, ha subrayadó, lograr el "consenso" del Parlamento para sacar adelante el Brexit.