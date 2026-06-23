La UE y la OEA lanzan en Haití un proyecto para reforzar las capacidades operativas de la Policía frente a las pandillas

Archivo - Un vehículo de la Policía Nacional de Haití cerca del aeropuerto de la capital, Puerto Príncipe (archivo) - Europa Press/Contacto/David Allignon - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea (UE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han lanzado oficialmente en Haití un proyecto destinado a reforzar las capacidades operativas de la Policía Nacional haitiana mediante el establecimiento de cinco bases operativas avanzadas en la capital, Puerto Príncipe, en el marco de las operaciones contra las pandillas y la violencia por parte de bandas criminales.

La iniciativa busca garantizar una presencia policial sostenible, mejorar los tiempos de respuesta y reforzar el efecto disuasorio frente a las actividades criminales, según ambos organismos, que han destacado que el objetivo, además de "consolidar el control del Estado en territorios anteriormente bajo la influencia de las pandillas y asegurar una presencia permanente de seguridad para impedir su reocupación", es "crear las condiciones propicias para el restablecimiento duradero de la paz y la estabilidad".

El proyecto ha sido presentado en presencia de la ministra de Exteriores y Culto de Haití, Raina Forbin, quien ha aplaudido el lanzamiento de este iniciativa argumentando que "fortalecerá las capacidades operativas de la Policía Nacional de Haití y contribuirá al restablecimiento de la autoridad del Estado en las zonas afectadas por la violencia de las pandillas", según un comunicado conjunto publicado por el Gobierno haitiano, la UE y la OEA.

"El Gobierno también agradece el apoyo constante de la UE y de la OEA, y reafirma que la seguridad sostenible no puede garantizarse únicamente mediante la fuerza", ha dicho, antes de subrayar que este apoyo "también debe sustentarse en inversiones en la juventud, la inclusión social y el desarrollo económico".

Así, ha destacado que el Ejecutivo encabezado por el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, ha lanzado programas como el de Casas de la Juventud y ha creado un Fondo de Reinserción de los Jóvenes y de Recapitalización de las Personas Desplazadas con el objetivo de "ofrecer alternativas a la violencia y sentar las bases de una paz duradera fundada en la esperanza, las oportunidades y la dignidad".

Por su parte, la directora general para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Delphine Pronk, ha reseñado que "en este momento crítico para Haití, la UE considera esencial contribuir a la creación de un entorno operativo seguro y protegido", al tiempo que ha destacado que el establecimiento de estas bases operativas avanzadas "constituye una contribución concreta" para "mejorar las condiciones de seguridad".

En esta línea, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, ha remarcado el compromiso del organismo con el apoyo al país en los esfuerzos de estabilización y fortalecimiento institucional ante los "desafíos profundos y complejos" a los que hace frente Haití, antes de ahondar en que "esta asociación entre la OEA y la Unión Europea constituye un paso importante en la dirección correcta".

"Refleja la confianza depositada en las instituciones haitianas, en la resiliencia del pueblo haitiano y nuestra determinación compartida de apoyar un futuro más seguro, más estable y esperanzador para Haití", ha señalado. "Avancemos juntos para contribuir al restablecimiento de la seguridad, al fortalecimiento de las instituciones y a la creación de las bases para una paz y una estabilidad duraderas", ha argüido.

El proyecto ha sido lanzado en medio de los preparativos para el despliegue de una misión internacional de apoyo a la seguridad que ha sido autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mientras que la UE y la OEA reconocen además "el impacto de los flujos ilícitos transnacionales de drogas y armas sobre la situación de seguridad en Haití".

Por ello, han reiterado su disposición a "crear las condiciones necesarias para una estabilidad duradera, una gobernanza eficaz y una mejora de las condiciones de vida del pueblo haitiano", según el comunicado conjunto, que recoge además que "continuarán promoviendo la cooperación internacional y la implementación de los compromisos multilaterales regionales y mundiales para frenar los flujos ilícitos de armas y drogas y mejorar la seguridad en Haití".