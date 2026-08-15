La UE ofrece a Indonesia activar Copernicus para ayudar en las labores de rescate tras el terremoto

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha ofrecido este sábado a Indonesia activar el sistema satelital Copernicus para ayudar en las labores de búsqueda y rescate de las víctimas tras el terremoto de magnitud 7,7 en la escala de Richter que ha sacudido la isla de Flores, en el suroeste del país.

"Noticias terribles desde Indonesia hoy. Mis pensamientos están con las familias que han perdido a sus seres queridos en este devastador terremoto. De la solidaridad a la acción, Europa está lista para desplegar Copernicus, nuestros ojos en el cielo, para apoyar los esfuerzos de búsqueda y rescate. Indonesia, estamos contigo", ha indicado en un breve mensaje en redes sociales.

El seísmo --que por el momento ha dejado al menos 14 víctimas mortales, según datos de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB)-- se ha producido a las 04.58 horas (hora local) con su epicentro localizado frente a la costa norte de la isla y a una profundidad de tan solo 15 kilómetros.

Las autoridades indonesias emitieron una alerta preventiva de tsunami para las zonas costeras colindantes tras el temblor, si bien la retiraron poco después tras evaluar la situación. Por el momento, continúan las labores de rescate en el terreno.

Indonesia cuenta con un amplio historial de seísmos devastadores al ubicarse en pleno Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Esta franja de gran inestabilidad tectónica se extiende desde Japón e Indonesia hasta California y Sudamérica.