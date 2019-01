La UE pide a Maduro nuevas elecciones presidenciales y la Eurocámara pide reconocer a Guaidó

Publicado 30/01/2019 21:11:45 CET

BRUSELAS, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha vuelto a reclamar este miércoles al presidente 'de facto' venezolano Nicolás Maduro que convoque nuevas elecciones "presidenciales" en Venezuela o de lo contrario tomará decisiones para reconocer a Juan Guaidó, cuyo reconocimiento inmediato han reclamado los principales grupos mayoritarios en la Eurocámara durante un debate sobre la crisis venezolana tras su autoproclamación como presidente interino.

"El país urgentemente necesita un Gobierno que verdaderamente representa la voluntad de pueblo de Venezuela. En el caso de que no se anuncien elecciones presidenciales, nosotros, los europeos, tomaremos más acciones, incluido en la cuestión del reconocimiento del liderazgo del país", ha avisado el comisario de Ayuda Humanitaria, Christos Stylianides, en representación de la jefa de la diplomacia europea en el debate de urgencia sobre Venezuela en la Eurocámara de este miércoles.

Stylianides ha evitado concretar plazos para que la UE reconozca a Guaidó como presidente interino si Maduro no acepta convocar nuevas elecciones presidenciales --España, Francia, Alemania y Reino Unido le dieron el sábado ocho días para hacerlo, mientras que los 28 en conjunto hablaron de "en los próximos días"--, pero ha insistido en que la organización de elecciones "libres, justas y creíbles" que permitan restablecer el orden democrático y constitucional en Venezuela es "urgente" y ha reiterado que "la UE apoya plenamente a la Asamblea Nacional".

"Ahora mismo es el único órgano político legítimo, que ha sido elegido democráticamente por el pueblo de Venezuela", ha insistido el comisario, que ha recordado que Maduro se impuso en elecciones que no fueron "ni libres, ni justas ni creíbles" y por tanto carecen de legitimidad democrática, al tiempo que ha reclamado la restitución de los poderes de la Asamblea Nacional y garantizar la seguridad de sus miembros, "empezando por la de su presidente, Juan Guaidó", cuya "libertad personal y política debe ser garantizada".

"La única forma de salir de la crisis son elecciones libres y justas", ha reiterado Stylianides, tras recordar que la semana pasada los venezolanos "masivamente" han salido a las calles para "pedir democracia" y la violencia "indiscriminada" de las autoridades, provocando "numerosos" muertos.

Para el bloque, ha avisado, "la prioridad ahora es impedir una escalada militar y crear las condiciones para una solución pacífica y democrática a la crisis".

"Una intervención militar sólo empeoraría las cosas. La solución a esta crisis debe venir de la gente de Venezuela. Al mismo tiempo las condiciones no son adecuadas todavía para un diálogo entre los diferentes bandos dentro del país", ha explicado.

Por ello, ha puesto en valor la propuesta de la UE de crear un grupo de contacto internacional, con países de la región y socios internacionales que "trabajen juntos para abrir el espacio para un proceso político en Venezuela".

"El grupo de contacto no se implicará en un diálogo directo entre los dos lados en Venezuela pero creemos que una iniciativa internacional puede ayudar a construir las condiciones que eventualmente llevarán a relanzar un proceso político dentro de Venezuela y a elecciones libres y justas, con todas las garantías necesarias", ha explicado, insistiendo en que se trata de "un paso intermedio y una condición previa para discusiones dentro de Venezuela".

SOLO LA IZQUIERDA Y LA EXTREMA DERECHA CUESTIONAN A GUAIDÓ

Durante el debate, los principales grupos políticos de la Eurocámara han reclamado reconocer a Guaidó como presidente interino en Venezuela, con la excepción de la Izquierda Unitaria y el grupo de extrema derecha de la Europa de las Naciones y las Libertades.

El eurodiputado del PP, Esteban González Pons, ha recordado que las democracias "más importantes" en Latinoamérica y más allá "han reconocido" a Guaidó y se ha preguntado "a qué está esperando Europa" para hacerlo. "Toda Venezuela está mirándonos", ha avisado, recordando que lo venezolanos están luchando por los mismos valores de democracia y libertad que hay en Europa, que no puede ser "neutral" en esta crisis.

Pons ha avisado de que Maduro es "un tirado" y Europa no le puede dar "un plazo" para que convoque elecciones y dialogar porque "es darle una oportunidad". "Los tiranos no convocan elecciones, no dialogan, no rectifican. Son tiranos. No son flores del campo", ha lanzado, para justificar reconocer a Guaidó como "único poder legítimo de Venezuela" y contribuir así a "cambiar al régimen de Venezuela".

"Por supuesto vamos a reconocerlo", ha dicho a su vez el eurodiputado del PSOE, Ramón Jáuregui, confirmando "el acuerdo" alcanzado por los principales grupos políticos para pedir en la resolución que será votada este jueves en la Eurocámara el reconocimiento de Guaidó.

Dicho esto, ha considerado "razonable" la posición de la UE de ver si "preferentemente" es posible "un acuerdo entre el Gobierno y la oposición" y dar un plazo para la convocatoria de elecciones antes de "reconocer" a Guaidó, al tiempo que ha subrayado el rechazo de la Eurocámara, tal y como figurará en el texto, a "cualquier tipo de intervención" armada en Venezuela y ha reclamado "un apoyo enorme" al grupo de contacto que la UE aspira a poner en marcha, insistiendo en que a Europea le toca jugar un papel de "facilitador" porque en cualquier escenario de elecciones convocadas "por Maduro, por Guaidó o por nadie" la UE debe ayudar a "una salida pacífica y democrática" a la crisis venezolana. "Socialismo es libertad. No puede haber izquierda contra la democracia", ha concluido.

El portavoz de los Conservadores y Reformistas, el eurodiputado británico, Charles Tannock, ha pedido que la UE sea "el siguiente" el reconocer a Guaidó y ha confiado en que ello sea "un primer paso para avanzar hacia acciones más asertivas". En este sentido, ha respaldado la decisión de Banco de Inglaterra de negarle 1.200 millones de dólares en reservas de oro al régimen de Maduro y ha pedido que la UE "considere las mismas acciones que en Estados Unidos" para sancionar a la petrolera estatal PDVSA.

"El legítimo presidente de Venezuela, el presidente constitucional es Juan Guadó", ha agregado el eurodiputado liberal de Cs, Javier Nart, que ha recordado que Maduro se impuso en elecciones "fraudulentas" y ha considerado un ejercicio de "surrealismo, digno de Dalí" pedir que Maduro "que no es presidente" convoque elecciones. "Es marxismo, pero en versión Groucho Marx", ha remachado, al tiempo que avanzado el llamamiento que hará la Eurocámara en su resolución para pedir "una investigación plena" de los crímenes "realizados por el tirano". "Viva Venezuela libre", ha concluido su intervención.

La portavoz de los verdes, la británica Molly Scott Cato, ha evitado un apoyo expreso a Guaidó y ha insistido en que los venezolanos tienen "derecho a elegir a sus propios líderes" y ha apelado a una solución "pacífica", mientras que el portavoz de la Izquierda Unitaria, el portugués Joao Pimenta Lopes, ha rechazado "legitimar un golpe de Estado" ni a "un fantoche de Trump", en referencia a Guaidó, y ha instado a la UE a aclarar si va a "seguir el camino de la paz, que han propuesto México y Uruguay".

El eurodiputado de UKIP, Jonathan Arnott, del grupo euroescéptico de Europa de la Libertad y la Democracia Directa, ha considerado una "vergüenza" que Maduro diga que va a convocar elecciones en 2025 y dejado claro que "los que aprueban a Maduro aprueban la dictadura". "No es un presidente legítimo. Es un tirano y hay que cambiar el régimen de Venezuela", ha remachado.

El eurodiputado del partido sucesor del Frente Nacional, Jean-Luc Schaffhauser, ha dejado claro que le "gusta" Maduro pero "constitucionalmente" es "el presidente", que ya sólo puede ser destituido en referéndum y ha cuestionado que "un desconocido" como Guaidó se declare "presidente legítimo".