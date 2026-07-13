La UE prohíbe la compra de oro sudanés para cortar financiación del conflicto

Archivo - Desplazados sudaneses en la ciudad de Tawila - MARWAN MOHAMED/NRC - Archivo

BRUSELAS, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha acordado este lunes prohibir la compra, importación o transferencia de oro procedente de Sudán como parte del endurecimiento de las sanciones contra la llamada "economía de guerra" y tratar así de cortar los canales de financiación del conflicto que enfrenta a fuerzas gubernamentales y paramilitares desde 2023.

Según avisa en un comunicado el Consejo (gobiernos europeos), el oro se ha convertido en una fuente "clave" de ingresos para sostener el conflicto y por ello la Unión esperan reducir los recursos disponibles para los responsables de "perpetuar la violencia".

Por la misma razón, el bloque ha acordado un embargo sobre productos químicos utilizados para la extracción y explotación de este oro, de modo que queda también prohibida la venta, suministro, transferencia y exportación de mercurio y cianuro a Sudán.

En los dos casos, las sanciones reforzadas por la Unión implican la prohibición de prestar servicios relacionados, como asistencia técnica, intermediación y asistencia financiera para favorecer el comercio de oro o de los químicos necesarios para su extracción.

Con todo, el régimen incluye excepciones específicas para evitar que el embargo afecte a mercurio o cianuro que esté destinado a fines humanitarios, emergencias de salud pública o respuesta y respuesta ante desastres.

La Unión Europea recuerda que estas medidas coercitivas son una respuesta al conflicto continuado desde 2023, que ha provocado una crisis humanitaria "sin precedentes" y "violaciones generalizadas del Derecho internacional humanitario y del Derecho internacional de Derechos Humanos", con "consecuencias devastadoras" para la población.