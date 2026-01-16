La UE prorroga un año su paquete de sanciones contra Hamás y Yihad Islámica

Archivo - Combatientes de la Yihad Islámica y de las brigadas Ezz al-Din Al-Qassam, el brazo armado de Hamás, permanecen de pie durante la entrega de tres rehenes israelíes a representantes de la Cruz Roja en la ciudad de Jan Yunis, al sur de la Franja de - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

BRUSELAS 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Estados miembro de la Unión Europea han acordado prolongar por un año, hasta el 20 de enero de 2027, un paquete de sanciones impuestas en 2024 contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y Yihad Islámica Palestina, y que incluye también a 11 personas responsables de financiar la actividad de ambos grupos terroristas.

Las personas designadas están sujetas a una congelación de activos y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido otorgarles fondos a su disposición . Además, se les prohíbe viajar, lo que les impide entrar o transitar por los Estados miembro de la UE.

Como resultado de la revisión anual, el Consejo de la Unión Europea decidido eliminar de la lista a una persona fallecida. Por lo tanto, un total de 11 personas y tres entidades se encuentran actualmente sancionadas en virtud de este marco de medidas restrictivas.

En enero de 2024, los Veintisiete aprobaron un marco de medidas restrictivas e incluyó en la lista a unas primeras seis personas para exigirles responsabilidades por apoyar, facilitar o habilitar acciones violentas de Hamás y la Yihad Islámica Palestina, después de que el 7 de octubre de 2023 perpetraran un atentado contra Israel.

A través de este mecanismo, el Consejo sanciona a "quienes apoyen, material o financieramente" a ambos grupos, y a quienes estén implicados en acciones que amenacen a Israel o vayan contra el Derecho Internacional Humanitario, según ha detallado la institución en un comunicado.

SEGUNDA FASE DEL PLAN DE PAZ EN GAZA

La prórroga de las sanciones contra Hamás y Yihad Islámica tiene lugar pocos días después de que Estados Unidos anunciara el lanzamiento de la segunda fase para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, y que suma al alto el fuego que entró en vigor hace tres meses la desmilitarización y la creación de un organismo para la administración de Gaza.

El Consejo Europeo ha acogido anteriormente con satisfacción la adopción el establecimiento de la Junta de Paz y de una Fuerza Internacional de Estabilización temporal en la Franja. También instó a todas las partes a aplicar la resolución en su totalidad y de conformidad con los principios políticos y jurídicos internacionales pertinentes.

En este contexto, los Veintisiete reafirmaron su compromiso con el Derecho Internacional y con "una paz integral, justa y duradera" basada en "la solución de dos Estados, de conformidad con las Resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU", en la que "dos Estados democráticos, Israel y Palestina, convivan en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas".