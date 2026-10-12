La UE prorroga por cinco años su régimen de sanciones por el desarrollo y uso de armas químicas

Archivo - Banderas de la UE frente al edificio Europa, sede del Consejo Europeo - SIERAKOWSKI FREDERIC - Archivo

BRUSELAS, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Estados miembro de la Unión Europea han acordado este lunes prorrogar durante cinco años, hasta el 30 de octubre de 2031, el régimen de sanciones contra el desarrollo y el uso de armas químicas, al tiempo que han renovado por un año más las medidas restrictivas que afectan actualmente a 31 personas y seis entidades.

Se trata de la primera vez que los Veintisiete acuerdan extender un régimen de sanciones por un período tan prolongado, según ha informado el Consejo de la UE en un comunicado, en el que también ha precisado que las restricciones individuales permanecerán en vigor hasta el 30 de octubre de 2027.

Como es habitual en el régimen de sanciones europeo, las personas y entidades incluidas en la 'lista negra' comunitaria son objeto de una congelación de sus activos y tienen prohibido recibir fondos o recursos económicos de ciudadanos y empresas de la UE. Asimismo, las personas sancionadas tienen vetada la entrada o el tránsito por territorio comunitario.

Estas medidas restrictivas se pusieron en marcha en octubre de 2018 como respuesta de la UE al uso de armas químicas en la guerra de Siria y desde entonces se ha utilizado también para imponer restricciones contra agentes rusos implicados en el envenenamiento de disidentes y opositores.

Entre otros, la UE mantiene sanciones contra responsables vinculados al ataque contra el exespía ruso Sergei Skripal en la localidad británica de Salisbury y al envenenamiento del fallecido opositor ruso Alexei Navalni, ambos con agentes nerviosos del tipo Novichok.

Los Veintisiete han defendido que el objetivo de estas medidas es contribuir a los esfuerzos de la UE para combatir la proliferación y el uso de armas químicas, así como respaldar la aplicación de la Convención sobre Armas Químicas, el tratado internacional que prohíbe su desarrollo, producción, almacenamiento y utilización.