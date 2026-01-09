La UE reanuda su acuerdo de cooperación con Siria y destina 620 millones de euros en apoyo financiero

El presidente sirio Ahmad al-Shara (derecha) se reúne con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (izquierda), y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en el Palacio del Pueblo de Damasco. - Alexandros Michailidis/EU Counci / DPA

BRUSELAS 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha reanudado su acuerdo de cooperación con Siria, suspendido parcialmente en 2011 por la represión durante las protestas de la Primavera Árabe, y ha anunciado un paquete de apoyo financiero para Damasco de 620 millones de euros, que se repartirán en 2026 y 2027.

Así lo han anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, durante su viaje este viernes a la capital siria, Damasco, donde se han encontrado con el presidente de la Transición, Ahmed al Shara, en la que es la primera visita oficial de altos cargos de la UE al país desde la caída en 2024 del régimen de Bashar al Assad.

Este nuevo capítulo en las relaciones bilaterales, como lo ha definido la conservadora alemana, está centrado en tres pilares, entre los que destaca la reanudación total de la cooperación económica, de modo que Siria se podrá volver a beneficiarse del acceso al Mercado Económico Europeo.

Von der Leyen también ha invitado al Banco Europeo de Inversiones (BEI) dirigido por la española Nadia Calviño para que reanude su actividad en Siria, del mismo modo que ha anunciado un nuevo paquete de apoyo financiero de 620 millones de euros, que irán a solventar parte de la "devastación" que ha tenido lugar en Siria "tras años de régimen de Al Assad".

Otro de los pilares se basa en la puesta en marcha de una nueva asociación política, empezando por un diálogo de alto nivel que tendrá lugar durante la primera mitad de este año, y que servirá "para explorar cómo la UE puede apoyar mejor" el camino de Siria hacia la recuperación, la reconstrucción y la paz civil.

TRAS "DÉCADAS DE MIEDO", LA "ESPERANZA".

Durante su visita, Von der Leyen ha reconocido "los importantes pasos dados por las autoridades" de la Transición "a pesar de los desafíos pendientes". Ha añadido que la Unión Europea seguirá apoyando "el camino hacia la reconciliación y la reconstrucción sostenibles", que en su opinión deben sustentarse "en reformas eficaces".

"Hace más de un año, décadas de miedo, silencio y violencia estatal finalmente dieron paso a la esperanza, la oportunidad y la posibilidad de renovación. Sabemos que el camino hacia la reconciliación y la recuperación es difícil. Porque sanar, reconstruir vidas y generar confianza en las instituciones lleva tiempo", ha explicado la jefa del Ejecutivo comunitario.

La conservadora alemana ha expresado su deseo de que los sirios tengan "una perspectiva real de volver a casa y reconstruir sus vidas", por lo que también está intensificando su "labor" con socios regionales como Turquía, Jordania y Líbano, así como con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para apoyar "un retorno seguro, digno y voluntario".

Por su parte, Costa ha expresado apoyo a la transición "democrática e inclusiva" en Siria, que "tras muchos años de guerra y sufrimiento para su pueblo", ha visto la "esperanza" tras la caída del régimen de Al Assad hace ya un año.

"Podéis contar con la Unión Europea para apoyar este esfuerzo por lograr una Siria pacífica e inclusiva", ha proseguido, animando a las autoridades de Damasco a continuar "en la misma dirección" para "avanzar más y más rápido" y a mantener "buenas relaciones con sus vecinos" como Israel o Jordania.

UNA RELACIÓN UE-SIRIA MÁS ESTRECHA

La reanudación del acuerdo de cooperación económica tiene lugar un año después de la caída del régimen de Al Assad, con Al Shara en el mando como presidente de la Transición, que ha venido seguido de un acercamiento entre la Unión y Siria, después de que Bruselas comenzara recientemente a ajustar su política de sanciones contra el país de Oriente Próximo.

En 2011, la UE suspendió parcialmente su cooperación con Damasco tras la represión durante las protestas de la Primavera Árabe, y desde entonces ha proporcionado asistencia política y financiera por un valor superior a los 38.000 millones de euros, según datos de la Comisión.

Ya en marzo de 2025, las autoridades de transición asistieron por primera vez a la Novena Conferencia de Bruselas, donde se alcanzaron los 5.800 millones de euros en promesas de contribución para Siria y sus vecinos. La UE prometió 2.500 millones de euros para 2025 y 2026.

En 2025, la Unión levantó todas las sanciones económicas impuestas a Siria y coorganizó la Jornada de Diálogo en Damasco, que reunió a más de 300 representantes de la sociedad civil siria.

No ha sido hasta este viernes cuando los dos más altos cargos de la UE, Von der Leyen y Costa, han realizado un viaje oficial a Siria, el primero desde la caída en 2024 del régimen de Al Assad.