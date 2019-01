La UE rechaza limitar a cinco años la solución de emergencia para la frontera, según Dublín

Publicado 21/01/2019 19:21:01 CET

BRUSELAS, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores irlandés, Simon Coveney, ha asegurado este lunes que Irlanda y sus socios de la UE rechazan la propuesta de Polonia de limitar a cinco años la aplicación de la solución de emergencia para evitar la vuelta a una frontera rígida en Irlanda tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

"No creo que su propuesta refleje lo que piensa la UE aquí, de hecho sé que no", ha asegurado el jefe de la diplomacia irlandesa en declaraciones a la prensa desde Bruselas, al ser preguntado por la propuesta que su colega polaco, Jacek Czaputowicz, habría planteado a sus socios para evitar un Brexit sin acuerdo.

El Acuerdo de Retirada recientemente rechazado por el Parlamento británico incluye una solución de emergencia, el llamado 'backstop' en la jerga comunitaria, para impedir la vuelta a la frontera dura en la isla, que pasa por la permanencia de Reino Unido en una Unión Aduanera con el bloque europeo, algo que generaba problemas en muchos diputados británicos, temerosos de que fuera una manera de atrapar a Reino Unido en la Unión de forma permanente.

La primera ministra británica, Theresa May, ha confiado sin embargo en "explorar en más detalle" la propuesta de Polonia sobre la solución de emergencia para la frontera durante su intervención ante el Parlamento británico.

Coveney ha relevado que ya rechazó en diciembre la propuesta que hizo su colega polaco durante una visita a Dublín tras pasar por Londres. "Dejé muy claro que poner un plazo límite para el mecanismo de garantías, que es lo que es el 'backstop', significa en realidad que no es un 'backstop' para nada", ha esgrimido.

"La posición de la UE es la posición irlandesa y viceversa. La UE continúa su apoyo firme al acuerdo de retirada en su totalidad, que incluye garantías y un mecanismo de emergencia para garantizar que no habrá frontera física entre ambas jurisdicciones en la isla de Irlanda", ha resumido, tras mantener "una reunión muy buena" con el jefe negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier. "Irlanda sigue apoyando firmemente el acuerdo de retirada en su totalidad", ha remachado.

Así, Coveney ha recordado que tanto Barnier, como los presidentes de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y del Consejo Europeo, Donald Tusk, que son "las voces que hablan en nombre de a Unión", pero también otros líderes de la UE, han dicho "lo mismo", esto es, que no se puede "reabrir" el Tratado de Retirada negociado y que "la forma de resolver esto" es en la negociación de la relación del marco de la relación futura y que si Reino Unido cambia sus "líneas rojas" el bloque intentará responder de forma "generosa".

El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, ha mostrado pleno apoyo a Irlanda en su rechazo a la propuesta polaca de limitar a cinco años la solución de emergencia. "Estoy completamente con mi colega irlandés. Ya ha dicho lo que piensa de ello, que es nada", ha asegurado el jefe de la diplomacia alemana.

El ministro irlandés también ha informado de que su colega británico, Jeremy Hunt, le ha "confirmado esta mañana que el Gobierno británico" no buscan modificar el Acuerdo de Paz de Irlanda del Norte para tratar de desbloquear la situación, como avanzó el diario 'The Daily Telegraph'. "Y hacen bien de no perseguirlo", ha zanjado.

"Subrayé que Reino Unido sigue plena, totalmente comprometido con los Acuerdos de Belfast, del Viernes Santo", ha confirmado el ministro de Exteriores británico. "Nuestro compromiso con el proceso de paz es absoluto", ha remachado.

Hunt ha admitido que el Gobierno busca una solución "que pueda lograr una mayoría" en el Parlamento británico y ha admitido que habrá que ser "flexible, creativo e imaginativo" a la hora de responder a "las preocupaciones planteadas en el Parlamento sobre el 'backstop'".