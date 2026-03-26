La UE reclama a Israel que apueste por la diplomacia con Irán y detenga los ataques sobre Líbano

Archivo - António Costa, presidente del Consejo Europeo. - Europa Press/Contacto/Lyu You - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha instado este jueves al presidente de Israel, Isaac Herzog, a apostar por la diplomacia con Irán y detener los ataques sobre Líbano, en un momento en el que es necesaria, ha dicho, la "máxima moderación" a medida que "la violencia persiste en Oriente Próximo".

"Israel debería detener sus operaciones militares y garantizar la protección de los civiles y la infraestructura civil", ha dicho Costa tras conversar por teléfono con Herzog, a quien le ha trasladado la solidaridad de la Unión Europea hacia el pueblo israelí "ante los ataques diarios de Irán y Hezbolá".

"En medio de la violencia que persiste en Oriente Próximo, he hecho un llamamiento a la desescalada y a la máxima moderación, a la protección de los civiles y de la infraestructura civil, y al pleno respeto del Derecho Internacional por todas las partes", ha manifestado el presidente del Consejo Europeo.

"Solo la diplomacia puede garantizar una solución sostenible a las amenazas de Irán, incluso en lo que respecta al programa nuclear", ha incidido Costa, animando también a Herzog a "aprovechar la oportunidad para entablar conversaciones directas con Líbano", según se lee en sus redes sociales.

Costa también ha puesto de relieve la difícil situación humanitaria por la que pasa la Franja de Gaza, después de que las fuerzas israelíes no hayan dejado de bombardear el enclave palestino desde octubre de 2023. "Debe mejorar urgentemente, ha dicho, no sin dejar de mencionar también la necesidad de desarmar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Así, también se ha hecho eco de la "sumamente preocupante" situación que se vive en Cisjordania, donde a diario se registran ataques de colonos violentos sobre la población palestina. "Es urgente reducir la escalada y poner fin a la violencia, así como detener la continua expansión de los asentamientos", ha expresado.