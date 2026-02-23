La UE refuerza los gestos con Ucrania en el aniversario de la guerra mientras Hungría evidencia la división de los 27

Archivo - El presidente del Consejo Europeo, António Costa, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - SIERAKOWSKI FREDERIC - Archivo

BRUSELAS, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europa ha reforzado los símbolos de apoyo a Kiev de cara al cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania con actos extraordinarios, exhibición de enseñas y el viaje de sus dos principales mandatarios a la capital ucraniana, muestras de apoyo que contrastan con la división existente entre los Veintisiete, reflejada este lunes con el bloqueo de Hungría a dos medidas clave.

Este lunes, los ministros de Exteriores de la Unión Europea se han reunido en Bruselas para tratar sin éxito de aprobar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, y a fin de dar el último visto bueno necesario a una modificación del presupuesto comunitario para aprobar el préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev en aras de cubrir sus necesidades urgentes de financiación.

Budapest había avisado en la víspera de que vetaría las sanciones a Rusia y el préstamo a Ucrania esgrimiendo que Kiev está boicoteando el flujo de crudo a su país a través del oleoducto a Druzhba, el más largo del mundo y principal vía de transporte de petróleo ruso hacia Europa. Finalmente, ha cumplido su amenaza tras haber cargado contra la Comisión Europea por defender más a un Estado de fuera de la UE que a otro que ya forma parte del bloque comunitario.

La decisión húngara ha sido criticada tanto por la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, como por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que han reprochado al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, su veto a un acuerdo que él mismo firmó en una cumbre de líderes el pasado mes de diciembre, el préstamo a Ucrania.

Con todo, Bruselas ha estimado que pese al bloqueo de este lunes aún queda margen para cumplir todos los trámites que permitan el primer desembolso de la ayuda a Kiev a más tardar en abril, cuando Ucrania necesitará la liquidez. Además, fuentes europeas han señalado la posibilidad que este martes los líderes que acuden a Ucrania por el aniversario de la guerra traten de convencer a Hungría para que reconsidere su opinión.

VIAJE A KIEV Y COMPARECENCIA DE ZELENSKI

Al iniciar la jornada este lunes, una gran mayoría de jefes diplomáticos, incluidas la Alta Representante Kaja Kallas y la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, han llevado en la solapa flores con los colores de la bandera de Ucrania, un gesto que no ha impedido que Hungría cumpliera su amenaza de bloquear ambas medidas.

Tampoco ha servido el izado de la bandera de Ucrania frente al edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea, un guiño que la propia jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ha justificado como un modo de que la enseña ucraniana ondee "con orgullo en el corazón" de la UE, "donde pertenece".

A los gestos de este lunes se sumarán el viaje de Von der Leyen y Costa a Ucrania, que este martes estarán en Kiev para conmemorar el cuarto aniversario de la agresión de Rusia contra Ucrania, donde participarán en la ceremonia conmemorativa oficial junto a otros líderes europeos.

Además, los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo mantendrán una reunión trilateral con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, así como una reunión de la Coalición de Voluntarios convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

En el encuentro, que tendrá lugar en el momento que la agresión rusa entra en su quinto año, los socios de Ucrania reafirmarán el compromiso de los 35 países participantes de apoyar a Kiev en el logro de una paz duradera y sólida.

También tendrá lugar en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas un pleno extraordinario en el que hablará Volodimir Zelenski, que se dirigirá a los eurodiputados de manera telemática. Poco después, los parlamentarios discutirán la situación de la invasión de Rusia y votarán una resolución en apoyo a Ucrania.

La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha afirmado que la sesión enviará una "señal importante" sobre el compromiso inquebrantable de la UE de apoyar a Ucrania, y de su amparo al "valiente pueblo" ucraniano.

Todo ello, pese a la división evidenciada este lunes entre los Veintisiete por el bloqueo de Hungría, que ha defenestrado la idea mantenida en Bruselas las últimas semanas de conmemorar el aniversario de la guerra con un ambicioso paquete de sanciones contra Moscú y con la aprobación definitiva del préstamo de 90.000 millones a Ucrania que lleva negociándose desde diciembre.