La UE reitera en una nueva carta a May que no aspira a activar la salvaguarda irlandesa y que es temporal

Publicado 14/01/2019 14:02:10 CET

BRUSELAS, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha publicado este lunes nuevas "aclaraciones" para subrayar que no desea activar el plan de emergencia para la frontera irlandesa --un mecanismo que solo se aplicaría de manera "temporal"--, en una carta firmada por los presidentes del Consejo europeo, Donald Tusk, y de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, con la que aspiran a convencer a una mayoría de diputados británicos para que el martes aprueben el acuerdo de divorcio negociado entre Bruselas y Londres.

La misiva de Tusk y Juncker, dirigida a la primera ministra Theresa May, no aporta nuevos elementos a las garantías que ya dieron los jefes de Estado y de Gobierno de la UE a 27 en su cumbre de diciembre; y recuerdan que no pueden ofrecer "nada que cambie o sea inconsistente" con las disposiciones del Tratado de Retirada que se someterá al voto de la Cámara de los Comunes este martes.

Sin embargo, con el objetivo de "facilitar" los siguientes pasos en la tramitación del acuerdo, recalcan que si el plan de emergencia diseñado para evitar la vuelta a una frontera en el Úlster ('backstop') tuviera que ser activado, éste lo sería "solo de manera temporal" hasta que se hallara una solución mejor.

De este modo, el bloque confirma a Westminster, a través de su carta a May, su compromiso de trabajar con "celeridad" para un acuerdo sobre las relaciones futuras, que pueda ofrecer soluciones alternativas a tiempo para cuando concluya el periodo de transición, el 31 de diciembre de 2020. El objetivo, añaden, es que el plan de emergencia para Irlanda del Norte "no necesite ser activado".

En la base es el mismo mensaje que los líderes de la Unión Europea a 27 plasmaron en un texto de conclusiones en la cumbre que celebraron en diciembre.

La 'premier' británica aspiraba entonces a obtener garantías legalmente vinculantes para defender el acuerdo en el Parlamento británico, pero obtuvo un documento que no modifica ni el acuerdo de divorcio, ni la declaración política sobre el futuro, por lo que no tiene peso jurídico.

Por ello, Tusk y Juncker han tenido que declarar en la carta de este lunes que las conclusiones que se adoptan en el seno de un Consejo europeo sí tienen "valor legal" para definir "direcciones y prioridades" para la Unión Europea al más alto nivel.

En el caso concreto del acuerdo del Brexit, añade la misiva, sirven para definir su marco, en la forma de directrices, y pueden "comprometer en la manera más solemne" a la Unión Europea. "Las conclusiones del Consejo constituyen parte del contexto en el que un acuerdo internacional, como es el Tratado de Retirada, será interpretado", concluye el texto.