La UE sanciona al medio palestino Gaza Now por recaudar fondos para Hamás a través de redes sociales

Archivo - Un miembro de Hamás participa en la búsqueda de los cuerpos de rehenes israelíes entre los escombros en la ciudad de Gaza, junto a miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

BRUSELAS 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han aprobado este lunes sanciones contra la agencia de noticia palestina Gaza Now y su fundador, Mustafá Moin Ayash, por su presunta implicación en la financiación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) mediante la solicitud en redes sociales de donaciones, incluidas aportaciones realizadas a través de criptomonedas.

La decisión, adoptada por los Estados miembro en el marco del régimen de medidas restrictivas contra Hamás y Yihad Islámica, responde a la "continua amenaza" que, según el Consejo (los gobiernos), representan ambas organizaciones, y busca impedir que personas y entidades vinculadas a ellas puedan obtener financiación.

En concreto, la UE acusa a Gaza Now y a su fundador de "participar" en la financiación de Hamás mediante campañas de recaudación de donaciones, entre ellas a través de criptomonedas, por lo que ambos han sido incorporados a la lista europea de sanciones, según han informado los Estados miembro en un comunicado.

Las medidas implican la congelación de los activos que las personas y entidades sancionadas puedan tener en territorio comunitario, así como la prohibición de que ciudadanos y empresas de la UE les proporcionen fondos o recursos económicos, directa o indirectamente.

Además, Mustafá Moin Ayash queda sujeto a una prohibición de viaje que le impide entrar o transitar por el territorio de cualquiera de los Estados miembro de la Unión Europea.

Con estas nuevas incorporaciones, asciende a 22 el número de personas físicas y a cuatro el de entidades sancionadas por la UE en virtud de este régimen específico de medidas restrictivas contra Hamás y Yihad Islámica, que caducan el próximo 20 de enero de 2027 si antes los Veintisiete no acuerdan renovar las sanciones.