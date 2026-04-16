La UE supera las 5.000 evacuaciones de pacientes ucranianos a países europeos desde la invasión rusa

Operarios ayudan a un paciente a entrar en una ambulancia - BARTOSZ SIEDLIK - UNIÓN EUROPEA

BRUSELAS 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 5.000 pacientes de Ucrania han sido desplazados a hospitales de 22 países de Europa desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022, en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la UE, para ofrecerles atención especializada en centros europeos con un traslado seguro facilitado por la Comisión Europea.

Según ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado, la cifra se alcanzó la semana pasada, con los últimos vuelos trasladando pacientes siendo a Finlandia, Alemania, Países Bajos y Noruega. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la UE ha trabajado junto a los Estados miembro y sus socios para garantizar que los pacientes ucranianos con necesidades urgentes de tratamiento puedan acceder a atención más allá de las fronteras del país.

"Alcanzar las 5.000 evacuaciones médicas en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la UE muestra a Europa en su mejor versión, salvando vidas mediante la solidaridad y la cooperación rápida. Este logro ha sido posible gracias al compromiso inquebrantable de todos los países implicados: desde Finlandia, Alemania, Países Bajos y Noruega", ha afirmado en declaraciones remitidas en el texto la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

Todas las evacuaciones han sido coordinadas a través del Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la Comisión, en estrecha colaboración con la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estos traslados han permitido que pacientes con heridas graves, enfermedades crónicas y afecciones complejas reciban tratamiento oportuno y, en muchos casos, vital. Los hospitales de los Estados miembro de la UE han ofrecido atención altamente especializada, mientras que el transporte medicalizado y la logística se han movilizado rápidamente para garantizar traslados seguros en circunstancias difíciles.

Según ha explicado el Ejecutivo comunitario, se trata de "la mayor operación de evacuación médica jamás coordinada" en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la UE.