La UE ve una "oportunidad" en el diálogo entre Gobierno y oposición para una transición democrática en Venezuela

Archivo - Bandera de Venezuela - Javier Campos/dpa - Archivo

BRUSELAS 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha respaldado este viernes "todos los esfuerzos" hacia un proceso de democratización liderado por los venezolanos después de que la Asamblea Nacional venezolana y el Parlamento opositor constituido en 2015 comenzaran a principios de agosto un ciclo de trabajo de diálogo político para reconstruir el país tras el doble terremoto que dejó más de 6.000 muertos.

Según ha declarado un portavoz de la UE en declaraciones remitidas a los medios, el diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y la Asamblea de 2026, iniciado el 1 de agosto, "constituye una oportunidad y un paso en la dirección correcta" en línea con las aspiraciones del pueblo venezolano.

"Todo proceso de diálogo debe estar liderado y ser propiedad de los venezolanos, y desarrollarse de manera inclusiva, plural y transparente", ha explicado el portavoz, que también ha detallado que el bloque comunitario espera que este proceso contribuya a avanzar en la reforma institucional y hacia unas "elecciones libres y justas".

Del mismo modo, espera que las conversaciones entre miembros del 'chavismo' y representantes de la oposición sirva para lograr una reconciliación nacional "con las garantías necesarias", establecer "una justicia efectiva", mientras a la vez se respetan "las libertades fundamentales".

En este marco, la Unión ha celebrado el reciente anuncio de la liberación de nuevos presos políticos, después de haber reclamado "de forma constante" la puesta en libertad de todos los detenidos políticos.

"COMPROMISO" EN LA RECONSTRUCCIÓN TRAS LOS TERREMOTOS

Tras expresar el apoyo al diálogo entre gobierno y oposición, la UE ha expresado su "compromiso continuo" con el pueblo venezolano y su determinación de apoyar una recuperación "resiliente, sostenible y transparente".

Ha puesto como ejemplo la ayuda ofrecida por el momento a Venezuela tras los dos terremotos de junio, entre los que figuran 25 millones de euros en ayuda humanitaria de emergencia, de los cuales 15 millones se destinan a ayudar a las comunidades más afectadas por los terremotos.

Los otros 10 millones de euros, según ha recordado el portavoz, financian las operaciones de los equipos de búsqueda y rescate, médicos y otros equipos de expertos, además de la asistencia en especie desplegada en el país.

También ha destacado el apoyo canalizado a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, que incluyó el despliegue de 700 miembros del personal de búsqueda y rescate en las primeras 72 horas, la apertura de un puente humanitario, el suministro de imágenes satelitales y el envío de 170 toneladas de asistencia en especie.

Del mismo modo, se puso en marcha la Evaluación de Necesidades Posdesastre para Venezuela con el apoyo de la UE, el sistema de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el BID y la CAF, en coordinación con el Gobierno interino.