Uganda, dispuesta a estudiar una posible petición de asilo de Al Bashir

REUTERS / POOL NEW - Archivo

Publicado 17/04/2019 11:58:48 CET

KAMPALA, 17 Abr. (Reuters/EP) -

El Gobierno de Uganda estudiará una hipotética petición de asilo del expresidente sudanés Omar al Bashir, expulsado del poder la semana pasada e investigado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por los presuntos crímenes perpetrados en la región de Darfur.

"Uganda no se disculpará en absoluto por estudiar una solicitud de Al Bashir", ha afirmado el ministro de Exteriores ugandés, Okello Oryem, en declaraciones a la agencia de noticias Reuters. Oryem, no obstante, ha aclarado que Al Bashir todavía no ha planteado formalmente ninguna petición.

Uganda es firmante del Estatuto de Roma, el tratado fundacional del TPI, por lo que estaría obligado a cumplir la orden de arresto dictada por la corte internacional contra al expresidente sudanés.

El futuro de Al Bashir, expulsado del poder el 11 de abril por un golpe militar, sigue siendo una incógnita. Fuentes de su familia han confirmado que desde el martes por la noche se encuentra recluido en la prisión de Kobar, en Jartum, tras pasar los días transcurridos desde su caída bajo custodia en la residencia presidencial.

Al Bashir fue apartado del poder tras 30 años en el cargo y las Fuerzas Armadas, que protegieron a los manifestantes antigubernamentales acampados ante el Ministerio de Defensa, han conformado un consejo militar de transición.