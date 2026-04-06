Las últimas encuestas de las presidenciales de Perú sitúan a Keiko Fujimori en segunda vuelta

Archivo - Keiko Fujimori, en una imagen de archivo de 2021. - -/GDA via ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Fuerza Popular (FP) y varias veces aspirante a presidenta de Perú, Keiko Fujimori, se sitúa en cabeza con el 14,5% de la intención de voto para las elecciones de este domingo, según las últimas encuestas publicadas.

Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, se erige en la candidata mejor posicionada dentro un escenario electoral marcado por una profunda fragmentación del voto, en el que los peruanos tendrán que escoger entre 35 aspirantes, una situación inédita en la siempre convulsa vida política del país andino.

El gran número de candidatos ha hecho que los indecisos lideren un tercio del electorado. Alrededor de nueve millones de peruanos todavía no saben a quién otorgarán su voto este domingo. Lo que está claro es que ninguno obtendrá mayoría absoluta, por lo que los votantes están abocados a una segunda cita el 7 de junio.

El segundo con más predilección entre los votantes es Carlos Álvarez, candidato del conservador también País para Todos, un presentador de televisión conocido por sus imitaciones en programas de humor, quien ha experimentado un remarcable crecimiento electoral hasta situarse con el 10,9% de la intención de voto.

Esta tendencia contrasta con el estancamiento de Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y aspirante por Renovación Popular, que se queda con un 9,9% de los votos, después de haber estado superando en ocasiones el 13%, según marca el últimos sondeo elaborado por la encuestadora Datum para el diario 'El Comercio'.

El resto de encuestas que han salido publicadas en las últimas horas, antes de que se imponga a partir de este lunes el silencio electoral tal y como marca la legislación peruana, coinciden en situar de manera destacada a Fujimori en cabeza, seguida por estos dos candidatos, a quienes les separan apenas unas décimas.

En base a este escenario, el futuro presidente de Perú no contará con el respaldo de una mayoría en el Parlamento, lo que ha venido sucediendo desde 2016, por lo que se avecinan dificultades para avanzar en su agenda política.

Tendrá que lidiar, esta ocasión, con un Congreso bicameral, en estas elecciones regresa el Senado tras su desaparición en la década de 1990, menos fraccionado que en años anteriores, después de que se hayan endurecido aún más los parámetros de representación, lo que pone en riesgo la representación de millones de electores.