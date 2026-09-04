Las ultraderechas británica y francesa pactan un acuerdo migratorio de cara a futuros gobiernos

El líder británico del partido ultraderechista Reform UK, Nigel Farage, junto al líder de la ultraderecha francesa, Jordan Bardella - Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de los partidos ultraderechistas de Reino Unido y Francia, Nigel Farage y Jordan Bardella, han firmado un acuerdo "histórico" para abordar la crisis migratoria a ambos lados del canal de la Mancha, un plan que se han comprometido a desarrollar si gobiernan en el futuro en sus respectivos países.

El acuerdo --rubricado por los dos líderes políticos en el contexto de un mítin del partido británico Reform UK en Birmingham-- plantea que un futuro Gobierno francés liderado por Agrupación Nacional acepte el retorno de migrantes irregulares que zarpan desde las costas francesas y entren en aguas territoriales británicas.

Asimismo, el pacto respalda la llamada 'Operación Fortaleza' de Reform UK para el despliegue de la Marina Real en el Canal de la Mancha con el objetivo de cortar el paso a embarcaciones, una iniciativa cuestionada por críticos y expertos al señalar que estas devoluciones forzosas van en contra de las leyes internacionales.

"Este es un acuerdo trascendental que demuestra que tanto Reform UK como Agrupación Nacional se toman en serio detener la invasión de inmigrantes ilegales, asegurar nuestras fronteras y dar prioridad a nuestra propia gente", ha dicho Farage durante el mítin, según un comunicado difundido por su partido.

Por su parte, Bardella ha prometido que, bajo su futuro gobierno, nadie entrará en Francia "simplemente porque lo haya decidido". "Restauraremos el control y la protección en nuestras fronteras. Y enviaremos a los criminales extranjeros de vuelta a sus países", ha argüido durante el mítin, según recogen sus redes sociales.

El acuerdo se produce horas después de que el primer ministro británico, Andy Burnham, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, hayan acordado esta semana en su primer encuentro reforzar la lucha contra la migración ilegal a través del Canal de la Mancha.