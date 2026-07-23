La UNESCO incluye la ciudad antigua de Quersoneso, en Crimea, en su lista de patrimonio mundial en peligro

La Catedral de San Vladimir en Quersoneso, Crimea. - Europa Press/Contacto/Maxim Churusov

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha incluido la ciudad antigua de Quersoneso, en Crimea, en su lista de patrimonio mundial en peligro, según ha anunciado la cartera de Asuntos Exteriores de Ucrania, que achaca a Rusia el riesgo que corre esta antigua colonia griega.

"Celebramos con satisfacción esta decisión. El lugar, situado en la Crimea ucraniana que se encuentra temporalmente ocupada por Rusia, está sometido a una amenaza constante y está siendo dañado y destruido por las autoridades de ocupación rusas", ha denunciado la cartera de Exteriores en una breve nota.

Para las autoridades ucranianas, esta decisión viene alerta a la comunidad internacional de la necesidad de "reforzar la cooperación para prevenir el tráfico ilícito de bienes culturales procedentes de la Crimea temporalmente ocupada".

La ciudad antigua de Quersoneso táurico y sus chôra, ahora ubicada a las afueras de Sebastopol, forma parte de la lista de patrimonio mundial de la UNESCO desde junio de 2013 por tratarse de una muestra de cómo se organizaba la vida cotidiana de las colonias agrícolas griegas entre los siglos V a.C y XIV d.C.

Táurico es el término que utilizaban los antiguos griegos y romanos para referirse a la península de Crimea y hace referencia a los tauros, los pueblos que allí habitaban; mientras que las chôra hacen referencia a los cultivos y el territorio agrícola que rodeaban a la ciudad.