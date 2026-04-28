UNICEF advierte de que más de 20 millones de niños y familias corren riesgo por falta de financiación

Niños en una sala del Hospital General de Chattogram, Bangladesh, en medio de un aumento de las infecciones por sarampión - Europa Press/Contacto/Md Rafayat Haque Khan

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha advertido este martes de que más de 20 millones de niños, niñas y familias corren riesgo por falta de financiación internacional, unos recortes que podrían tener efectos directos sobre la infancia en un contexto de creciente inestabilidad mundial.

La agencia ha alertado en un comunicado de que 2025 registró su mayor descenso anual en cooperación internacional con una reducción del 23% de las ayudas, siendo cinco los países responsables de la caída --en un 95,7%--, entre ellos Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Francia.

UNICEF ha afirmado así que peligran los avances conseguidos hasta ahora, entre ellos la reducción de la mortalidad infantil en un 60 desde 1990, o la mejora en el acceso a vacunas, agua potable y educación, lo que ha permitido salvar al menos 154 millones de vidas en los últimos 50 años, el equivalente a una vida cada 10 segundos.

Es el caso de Sebastián, un joven de 19 años que creció en la región del Cauca, en Colombia --muy castigada por el conflicto y la presencia de grupos armados-- y que fue formado por UNICEF sobre el riesgo que conllevan los artefactos explosivos.

"En mi municipio y en mi departamento hay niños que forman parte de grupos armados desde los 12 años, pero gracias a la ayuda y a UNICEF, yo he podido tener una vida propia. La educación me ha abierto el camino y he podido romper con hábitos que veo a diario entre chicos y chicas de mi generación, que se ven obligados a formar parte del cultivo de coca y que son reclutados por los grupos armados", relata a la agencia.

Por todo ello, UNICEF ha instado a los países a impulsar una financiación sostenida, así como a apostar por el compromiso colectivo con los derechos de la infancia para que más de 11 millones no se queden si acceso a agua y saneamiento o dos millones sin educación.