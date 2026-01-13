UNICEF alerta del asesinato de un centenar de niños en Gaza desde octubre a pesar del alto el fuego

Archivo - Niños palestinos esperan para intentar recoger agua en la Franja de Gaza. - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), James Elder, ha alertado este martes del asesinato de en torno a un centenar de niños en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego acordado en octubre entre las fuerzas de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), lo que "representa una muerte cada día", tal y como ha expresado.

Elder, que ha lamentado en un comunicado que la infancia en Gaza "haya desaparecido del primer plano a nivel mundial", ha hecho hincapié en que estas muertes se están produciendo "durante el alto el fuego" dado que la vida en Gaza "sigue siendo asfixiante y la supervivencia está condicionada".

"Aunque los bombardeos y los disparos se han reducido durante el alto el fuego, no se han detenido. Lo que el mundo llama ahora 'calma' se consideraría una crisis en cualquier otro lugar. Lamentablemente, el alto el fuego ha tenido un efecto indeseado: la infancia palestina en Gaza ha desaparecido del primer plano", ha aseverado.

Desde el alto el fuego, UNICEF ha registrado informaciones de unos 60 niños y 40 niñas asesinadas en la Franja de Gaza. Esta cifra, que gira en torno al centenar, "solo refleja incidentes de los que se ha tenido información suficiente para poder registrarlos, por lo que el número real de niños y niñas palestinos asesinados probablemente sea mayor", recoge el texto.

Además, ha indicado que son cientos los heridos. "Hace unos días estuve con una de esas víctimas. Abid Al Rahman, de nueve años; estaba recogiendo leña con sus amigos en Jan Yunis cuando un ataque aéreo alcanzó la zona. La metralla le atravesó el ojo; ese fragmento de metal explosivo sigue alojado allí", ha expresado.

Elder ha declarado que, "mientras continúan los ataques, persisten graves restricciones sobre bienes esenciales en Gaza". "Esto va desde algunos suministros médicos básicos hasta el gas para cocinar, combustible o piezas necesarias para los sistemas de agua y saneamiento que salvan vidas", ha relatado.

"Es importante señalar que el alto el fuego ha permitido avances reales en varios ámbitos, como el sanitario", ha destacado, al tiempo que ha incidido en que para mejorar la higiene y el saneamiento, "se están utilizando excavadoras para retirar toneladas de residuos".

EL PROBLEMA DE LAS LLUVIAS

Asimismo, ha apuntado a las consecuencias de las lluvias torrenciales registradas recientemente en la zona, donde se ha registrado un clima invernal adverso. Estas precipitaciones también han provocado muertes entre los residentes de la Franja.

Sin embargo, desde UNICEF han destacado los avances registrados gracias a la distribución de mantas térmicas y miles de kits de ropa de invierno para niños y niñas.

"Un alto el fuego que reduce las bombas es un avance, pero no es suficiente si siguen muriendo niños y niñas. El alto el fuego es una advertencia que exige cumplimiento, acceso humanitario y rendición de cuentas", ha aseverado Elder, que ha pedido "transformar la reducción de la violencia en una seguridad real".

"Hay que abrir el acceso para recibir ayuda, aumentar de forma masiva las evacuaciones médicas y hacer de este el punto de inflexión en el que, de verdad, se ponga fin a la muerte de niños y niñas en Gaza", ha zanjado.