Muere un bebé de un año en Gaza a causa del "frío extremo" en plena tormenta invernal en la Franja

Tiendas de campaña usadas por desplazados palestinos en la Franja de Gaza tras la ofensiva de Israel (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un bebé de un año ha muerto en la Franja de Gaza a causa del "frío extremo" en el enclave, sacudido por varias tormentas y bajas temperaturas durante las últimas semanas, algo que ha agravado la profunda crisis humanitaria causada por la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que hasta la fecha se han confirmado siete niños fallecidos por frío desde el inicio del invierno, mientras que 24 personas han muerto a causa del derrumbe de viviendas dañadas por el Ejército de Israel y azotadas por las lluvias y el viento.

Así, ha apuntado en un comunicado que hasta el momento se han confirmado 71.424 muertos y 171.424 desde el inicio de la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos 447 muertos y 1.246 heridos desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el último alto el fuego, momento desde el que se han recuperado además 697 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.